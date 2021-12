Keine Märkte, keine Einnahmen: Trebsener Schlossherr kämpft ums Überleben

Trebsen

Im Sommer war Trebsens Schlossherr Jochen Rockstroh noch so optimistisch: Zum Firebirds-Festival begrüßte er an drei Tagen stolze 2500 Besucher. „Und das, obwohl der Aufwand gigantisch war.“ Täglich hätten sich alle Gäste auf Corona testen lassen müssen. An den Zelten warteten sie in der prallen Sonne bis zu zwei Stunden lang. „Trotzdem, alle waren gut drauf.“

Aufbruchsstimmung bei Trebsens Schlossherr Jochen Rockstroh (r.): Im Vorfeld des diesjährigen sommerlichen Firebirds-Festival war er sichtlich gut gelaunt. Quelle: Roger Dietze

Das überregional vielbeachtete Pilotprojekt habe bewiesen, dass sommerliche Events im Freien durchaus möglich seien, sagt Rockstroh. „An dem gesamten Wochenende wurde kein einziger Besucher positiv getestet.“ Und doch, das damals ausgegebene Motto „Zurück ins Leben“ sei verfrüht gewesen, weiß Rockstroh heute.

Kurzfristige Absage sorgt für Unmut

Die pandemiebedingte Absage aller Weihnachtsmärkte, das zweite Jahr in Folge, setzt ihm schwer zu. Der historische Budenzauber auf Leipzigs Naschmarkt sei vier Tage vorm geplanten Beginn geplatzt: „Glühwein, Met, Winterapfel, Bratwürste, Sachsenknacker und Steaks – alles hatten wir bereits eingekauft“, ärgert sich Rockstroh in seiner Garage.

Zu Weihnachten 2019 fand der vorerst letzte adventliche Budenzauber auf Leipzigs Naschmarkt statt. Quelle: Archiv

Der Marktgastronom führt zu seinem Tiefkühl-Laster. Tag und Nacht laufen die Aggregate, um die verderbliche Ware zu retten. Auf die Stromrechnung mag er nicht schauen. Verluste über Verluste. Auf seinen Weihnachtsmärkten in Leipzig, Trebsen und Esslingen beschäftigte er sonst bis zu 250 Menschen – meist Studenten. Auch denen fehle nun das Geld, um ihre Mieten zu bezahlen.

„Wer braucht schon noch Fassbier?

Seine zehn Festangestellten, die die Marktstände je nach Saison von Glühwein auf Bier umrüsten, sind auf Kurzarbeit null gesetzt. Zwei Brauer hätten gekündigt, ein neuer wurde eingestellt, sagt Rockstroh, der in Nerchau eine Brauerei betreibt: „Wir produzieren nur noch die Hälfte. Es gibt keine Großveranstaltungen. Die Gaststätten brechen ein. Wer braucht da noch Fassbier?“

Längst kein Geheimtipp mehr: Bier aus Nerchau. Quelle: Andreas Döring

Für Rockstroh ein Teufelskreis. Er braucht die Einnahmen, um sein Schloss in Schuss zu halten. Zuletzt war die Heizung defekt. Um die Lecks zu orten, musste der halbe Hof ausgehoben werden. Zu allem Unglück sorgte der Sturm für erhebliche Schäden am Dach. Die Stadt Trebsen sei ihm entgegen gekommen, verzichtet in der Pandemie auf die Zahlung des Erbpachtzinses.

Schlossherr: Jammern hilft nicht

Die Versicherung von rund 10000 Euro im Jahr müsse er dagegen weiter stemmen, so Rockstroh. Er wolle nicht falsch verstanden werden. „Nein, ich jammere nicht. Bedanke mich auch für die staatlichen Beihilfen im vorigen Jahr. Es ist schon klar: Massenveranstaltungen, von denen ich nun mal lebe, sind zumindest bei hohen Inzidenzen nicht möglich.“

Aufbau der historischen Marktstände in Leipzig. Der weihnachtliche Naschmarkt war vor Corona immer fest in Muldentaler Hand. Das dürfte auch dem jungen Goethe nicht entgangen sein. Quelle: André Kempner

Er werde sich keiner Demo anschließen, betont der Schlossherr. Im Gegenteil: Er finde abstrus, was manche Spaziergänger mitunter behaupteten. „Es gibt die Krankheit. Es gibt leichtere und schwerere Verläufe. Es gibt Long-Covid. Und ja, es sterben auch Menschen.“ Seine Hoffnung ist, dass möglichst bald viele immun seien und er wieder loslegen darf.

Ungewissheit vor möglichem Neustart

„Der Neustart wird heftig. Steigende Preise und Löhne, die muss jemand zahlen. Vermutlich bin ich der Dumme. Aber das ist nun mal unternehmerisches Risiko.“ Dennoch: Die Bürokratie ufere aus. An den Anträgen verzweifelten mittlerweile sogar Steuerberater. Auch die Schlossgaststätte leide. Wer feiere schon Hochzeit mit beschränkter Personenzahl, wenn 20 Uhr Schluss sein soll?

Die finanziellen Verluste seien das eine. Was ihn mindestens genauso schmerze, so Rockstroh, sei das Personal, das sich umorientiere: „Auf wen kann ich setzen, wenn es weiter geht? Grillen im Akkord will gelernt sein.“ Er befinde sich wieder am Punkt, wo er vor 30 Jahren war. „Mit 62, 63 noch mal neu anfangen? Macht das Sinn? Es wird mir nichts anderes übrig bleiben.“

Von Haig Latchinian