Kerstin Höhne stiefelt als Weihnachtsfrau durch Wurzen

Wurzen

Für Kerstin Höhne in Wurzen wird es wohl am heutigen Heiligen Abend ein langer Arbeitstag werden. Noch bis in den späten Abend hinein wird sie als Gabenbringer im roten Pelz sowie mit Rauschebart durch die Ringelnatzstadt stiefeln. Die 59-Jährige steht schon seit Jahrzehnten als Weihnachtsfrau ihren Mann.

Über drei Jahrzehnte im roten Pelz unterwegs

„Seit insgesamt 31 Jahren gehe ich in der Weihnachtszeit als Knecht Ruprecht von Haus zu Haus und elf Jahre davon beschere ich die Kinder auch auf dem städtischen Wichtelmarkt“, sagt sie so, als wäre das eine ihr vom Heiland in die Wiege gelegte Gabe. „Nein, ganz sicher nicht, denn als Kind hatte ich Angst vorm Weihnachtsmann, ganz große Angst sogar. Schuld war mein zehn Jahre älterer Bruder, er hat sich, um mich zu ärgern, immer so eine hässliche Larve aufgesetzt, und das war für mich immer echt fürchterlich“, sagt Höhne.

Mit Kindern kann Kerstin Höhne besonders gut, denn ihr Job als Weihnachtsfrau ist ein Geben und Nehmen. Quelle: Frank Schmidt

„Heute weiß ich ja aus eigenem Erleben, der Weihnachtsmann ist ein guter Mann“, lacht sie. „Wenn ich die strahlenden Kinderaugen sehe, ist das die beste Entschädigung für die doch nicht immer ganz einfache Aufgabe.“

Von sexy gekleideten Christmas-Girls auf einschlägigen Weihnachtspartys einmal abgesehen, dürfte der weibliche Weihnachtsmann in Wurzen weit und breit ein Unikum sein. Gar mit der für eine Frau untypischen tiefen Stimme als Alleinstellungsmerkmal. „Die habe ich schon als Kind gehabt. Deshalb hatte ich beim Singen im Musikunterricht immer mindestens eine Vier, weil ich gebrummt habe wie ein Bär.“

Weihnachtsmann mit Autorität

Das Singen überlässt sie nun den Kindern, bevor diese zur Belohnung in den stets gefüllten Gabensack greifen dürfen und sich dann über die kleinen Aufmerksamkeiten freuen. „Zumindest ist das in aller Regel so, denn es gibt auch Ausnahmen“, lässt die Weihnachtsfrau aufhorchen und streift dabei besorgt ihren weißen Bart. „Neulich hat doch tatsächlich ein kleiner Junge die aus dem Sack geholten Gaben mir vor die Füße geworfen, weil er damit nicht zufrieden war. Dem Kind kann man sicher keinen Vorwurf machen, ich sehe da eher ein Problem bei den Eltern“, ist sich Höhne sicher.

Hoch gestapelt kommen die Weihnachtsfrau und Oberbürgermeister Jörg Röglin in einer Obstkiste zur Eröffnung der Wichtelweihnacht Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Im Gegenzug würde es Eltern geben, die dem Weihnachtsmann ein positives Feedback geben. „Ich sage ja vielen Kindern, dass ich nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit immer mal durch die Stubenfenster schaue, um zu sehen, ob sie das ganze Jahr über brav sind. Und wenn mir die Eltern berichten, dass das hilft, freut es mich auch“, gesteht Höhne. Auch deshalb sei die stets mitgeführte Rut rein obligatorisch.

Knecht Ruprecht mit spektakulären Auftritte

Eher ungewöhnlich, wenn nicht gar spektakulär sind die Auftritte der Weihnachtsfrau auf dem Wichtelmarkt Wurzen zur Eröffnung des alljährlich zehntägigen Budenzaubers. „Der für mich schönste Auftritt war 2009 mit dem Coca-Cola-Truck. Aber auch 2013 mit dem Bischof Herwig von Meißen und dessen damaligen Zeitgenossen habe ich in guter Erinnerung.“

Hier spielt die Weihnachtsfrau eine nur untergeordnete Rolle, denn ausnahmsweise steht mal der Bischof Herwig von Meißen (2.v.r.) im Mittelpunkt. Quelle: Frank Schmidt

Witzig dagegen war ein Jahr später die Fahrt auf den Wichtelmarkt im Kofferraum eines Trabants 500 sitzend, oder auch richtig hoch gestapelt in einer Obstkiste gemeinsam mit Oberbürgermeister Jörg Röglin. Da hatte ich echt weiche Knie“, weiß Höhne noch heute. Apropos: Wie lange wird sie denn noch als Weihnachtsfrau ihren Mann stehen? „Solange die Knochen mitmachen und ich nicht auf den Rollator angewiesen bin“, versichert Kerstin Höhne lachend.

Von Frank Schmidt