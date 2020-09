Kileica: Neue Gruppenleiter im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Ihre Ausbildung als Kindergruppenleiter konnten kürzlich fünfzehn Mädchen und Jungen in Großbothen abschließen. Analog der Juleica, der bundesweit gültigen Jugendleiter-Card, hat die Evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsen 2017 das Ausbildungsformat Kileica für die Mitarbeit in Kindergruppen gestartet. Die Teilnehmer sind damit qualifiziert und berechtigt, ehrenamtlich bei Kinderfreizeiten und Camps, Kinderbibeltagen oder im Kindergottesdienst mitzuarbeiten.

Jugendliche wollen Verantwortung übernehmen

„Ziel ist es, bereits jüngere Jugendliche vor dem 16. Lebensjahr in die ehrenamtliche Verantwortung einzubinden“, erläutert Bezirksjugendwart Andreas Bergmann vom Kirchenbezirk Leipziger Land. „Jugendliche wollen nicht nur Adressaten von Jugendarbeit sein, sondern haben ein großes Interesse, selber aktiv zu werden und mitzugestalten.“

Wichtig sei es deshalb, dass die Kirchgemeinden den frisch gebackenen Kindergruppenleitern jetzt auch Arbeitsfelder zur Verfügung stellen, in denen sie das Gelernte in die Praxis umsetzen können. Für den Kirchenbezirk Leipziger Land ist es die zweite Auflage der Kileica. Als Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher in der Kinder- und Jugendarbeit wird die Kileica durch eine entsprechende Förderrichtlinie des Landkreises unterstützt.

