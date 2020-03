Brandis

Bei einem Verkehrsunfall in Brandis ist am Donnerstag ein Kleinkind schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Fahrer eines Seat auf der Polenzstraße in Richtung Grimmaische Straße unterwegs. Vom rechten Fahrbahnrand aus lief plötzlich ein kleiner Junge (zweieinhalb Jahre alt) auf die Straße. Das Kleinkind wollte zu seiner Oma auf der gegenüberliegenden Straßenseite laufen.

Der 70-jährige Autofahrer erfasste den Jungen, dabei wurde der Zweijährige schwer verletzt. Es wurde ein Hubschrauber angefordert, der das Kind in ein Krankenhaus flog. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Gegen den 70-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von LVZ