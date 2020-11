Kind sexuell missbraucht: Grimmaer Richterin verhängt Bewährung

Grimma

Nadine P. ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Am Amtsgericht Grimma wurde die junge Frau des sexuellen Missbrauchs eines Kindes für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Täter-Opfer-Ausgleich wirkt sich strafmildernd aus

„Das hätte für sie auch ganz anders ausgehen können, wenn Gericht, Staatsanwaltschaft und Ihr Verteidiger nicht in allerletzter Sekunde einen Täter-Opfer-Ausgleich auf den Weg gebracht hätten“, wandte sich Richterin Antje Gasser an die Verurteilte. Danach hat sie 1100 Euro an das minderjährige Opfer beziehungsweise dessen Familie zu zahlen.

Die Vorwürfe sind schwerwiegend: Im Sommer 2017 soll die damals im Raum Grimma lebende 23-Jährige von einem Bekannten ein Video auf ihr Handy geschickt bekommen haben, in dem ein junger Teenager sexuelle Handlungen an sich vollzieht. Daraufhin verbreitet Nadine P. dieses Video nicht nur auf die Handys von Bekannten und über Facebook, sondern forderte den Heranwachsenden zum Dreh weiterer Videos mit zum Teil Schmerzen verursachenden sexuellen Handlungen auf.

Psychische Spätfolgen nicht absehbar

Mit dem Vorsatz – davon zeigt sich die Staatsanwaltschaft überzeugt – auch diese Aufnahmen zu verbreiten. Das Alter des Opfers, das zur Tatzeit 13 Jahre alt war, habe sie dabei billigend in Kauf genommen, was die Beschuldigte auf Nachfrage bestätigte. „Sie haben im Strafbereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern so ziemlich alles mitgenommen, was möglich ist“, rügte die Richterin Nadine P. mit scharfen Worten. Diese habe ein Geschehen in Gang gesetzt, das sie nicht im Griff behalten konnte. „Keiner weiß, wo sich diese Videos heute im Netz befinden, und wenn das Opfer großes Pech hat, dann wird es irgendwann einmal zu einem späteren Zeitpunkt mit ihnen konfrontiert“, so Gasser. Unabhängig davon seien die psychischen Spätfolgen der Tat nicht abzuschätzen.

Wäre es nämlich nicht zu besagtem Täter-Opfer-Ausgleich gekommen, dann wäre das Strafmaß höher ausgefallen. Doch auch so dürfte die ausgesprochene Strafe, mit der Richterin Gasser weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft folgte, eine schwere Hypothek für die heute 26-Jährige darstellen. Strafmildernd habe sich laut Gasser neben dem Geständnis „die begründete Hoffnung, dass keine weiteren Straftaten folgen werden“, ausgewirkt.

Täterin zeugt Reue

Den von Richterin Gasser formulierten Eindruck, wonach die Angeklagte in den dreieinhalb Jahren, die seit der Tat vergangen sind, in ihrer Persönlichkeit gereift sei, bestätigte Nadine P. in ihrer Stellungnahme. Mit roten Augen erklärte sie, dass sie ihre Taten bereue und definitiv die richtigen Konsequenzen gezogen habe. „Jetzt, da ich selbst Mutter bin, bin ich mir der Tragweite meines Tuns voll und ganz bewusst geworden.“ Diese Aussage nahm Richterin Gasser mit Erleichterung auf. „Auch ich hoffe, dass sie nie wieder in ihrem Leben einen Menschen in eine solche Situation bringen werden.“

Von Roger Dietze