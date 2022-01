Kinder in Borsdorf angesprochen: Unbekannter wendet sich an besorgte Eltern

Brandis/Borsdorf

Ein Mann, der vorgibt, jener Unbekannte zu sein, der am Samstag in Borsdorf zwei Mädchen angesprochen hat, wandte sich über die sozialen Netzwerke mit einem Schreiben an alle besorgten Eltern. Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt, nachdem er ein Auto repariert hatte. Die Kinder sollten von weitem schauen, ob das von ihm instandgesetzte Bremslicht funktioniere, sobald er das Pedal betätige.

In der Grundschule hat sich niemand gemeldet

Er habe Kinder und Enkel und würde nie etwas Böses beabsichtigen, schreibt der Verfasser. Er habe das auch der Polizei und den Schulen so mitgeteilt. In der Grundschule Borsdorf hat sich niemand gemeldet, sagte am Donnerstag eine Schulsprecherin auf LVZ-Anfrage. Die Polizei wollte sich zur Sache noch nicht äußern. Die Ermittlungen liefen, hieß es.

Polizei dankt für Mitarbeit

Ausdrücklich dankten die Beamten den Bürgerinnen und Bürgern für deren Mitarbeit. Wie berichtet, hatte die Polizei zuvor um Zeugenhinweise gebeten. Ihr waren in den Vortagen mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen ein unbekannter Mann versucht haben soll, Kinder unter einem Vorwand zu seinem mitgeführten, dunklen Pkw zu locken.

Von HL