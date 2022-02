Kinderbetreuung in Borsdorf wird teurer

Borsdorf

Die am Mittwoch im Borsdorfer Gemeinderat erfolgte Beschlussfassung zur jährlichen Anpassung der Elternbeitragssatzung in Kindertageseinrichtungen, sie dürfte keinem der Mitglieder des kommunalen Gremiums leichtgefallen sein.

Beschluss „alternativlos“

Denn der Beschluss bedeutet für die Eltern eines Kindes im Krippenalter, die dieses täglich neun Stunden betreuen lassen, für diese Dienstleistung künftig 271,63 und damit 61,63 Euro mehr im Monat zahlen zu müssen. Für das erste Kind im Kindergarten-Alter wurde der Neun-Stunden-Betreuungssatz um 13 Euro auf 153,43 Euro im Monat erhöht, Eltern eines Hortkindes müssen künftig 84,69 Euro und damit minimal weniger als bislang an die Gemeindekasse entrichten.

Laut der Borsdorfer Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) hat es zu der Anhebung auf den der Kommune möglichen Höchstsatz im Krippenbereich in dieser Anpassungsrunde keine Alternative gegeben. „Mit Rücksicht auf die Eltern sind die Gebühren in den vergangenen Jahren nur geringfügig erhöht worden. Und auch in der vorjährigen Runde fiel die Anhebung nach einer hitzigen Diskussion im Gemeinderat mit nur einigen Euros sehr moderat aus“, so Kaden.

Der Gemeindechefin zufolge lässt der im vergangenen Jahr in Kraft getretene verbesserte Betreuungsschlüssel im Krippenbereich von jetzt fünf Kindern pro einer Erzieherin ihrer Gemeinde keine andere Wahl. „Die Argumentation der Verwaltung war schlüssig, und entsprechend sind die Gemeinderäte ihr in diesem Jahr gefolgt und haben die Anhebung in dieser Höhe mitgetragen“, so die Borsdorfer Rathauschefin.

Keine Aussicht auf Entlastungen

„Das sind für Eltern insbesondere von Kindern im Krippenalter nachvollziehbar keine guten Nachrichten. Aber wenn wir in diesem Bereich nicht nachsteuern würden, dann würde uns das Geld in anderen Bereichen fehlen, in denen die Gemeinde für die kommunale Daseinsfürsorge verantwortlich zeichnet“, erklärte Kaden weiter.

Und sie konnte den Eltern auch für das nächste Jahr wenig Hoffnung auf finanzielle Entlastungen machen. „Die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise werden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Spielraum ermöglichen.“

Von Roger Dietze