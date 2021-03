Kinderkunstpreis geht an die „Lüptitzer L-Girls“ der Grundschule Hohburg

Lossatal/Hohburg

Das Trio mit dem Namen „Lüptitzer L-Girls“ der Grundschule Hohburg gehört seit dem Wochenende zu den Gewinnern des 7. Wettbewerbs des Sächsischen Kinderkunstpreises. Die Mädchen im Alter zwischen acht und zehn Jahren überzeugten die Juroren in der Kategorie „Theater/Tanz/Musik“ mit ihrem selbst geschriebenen Stück „Auf einer Reise mit Pinguin und Elefant“ – eine Darbietung von Kindern für Kinder.

Das Mädchen-Trio überzeugte mit Bühnenbild und Kostümen

Wie es in der Begründung der Bewertungskommission heißt, überzeugten die drei Darstellerinnen aus dem Lossatal mit einer lustigen und treffenden Geschichte, einem tollen Bühnenbild sowie hübschen Kostümen. Auf eine unterhaltsame und verständliche Art wird erzählt, dass die Menschen mit der Welt und ihrem Zuhause zufrieden sein sollten und nicht immer wieder alles besser als die Natur machen zu wollen. Insbesondere lobte die Jury die Idee, „mit Tieren auf Reise zu gehen, die von einer Erzählerin begleitet werden“.

Die Verleihung fand am 13. März am Mediencampus in der Villa Ida Leipzig statt und wurde per Livestream ins Internet übertragen. Kultusminister und Schirmherr Christian Piwarz (CDU) hatte hierfür ein Grußwort vorbereitet, das filmisch eingespielt wurde. Weitere Preise gingen nach Weißwasser, Dresden, Leipzig, Markranstädt, Chemnitz, Hartha, Callenberg und Neustadt in Sachsen.

Insgesamt 650 Kinder beteiligten sich an der Ausschreibung

Die siebente Auflage des Wettbewerbes stand diesmal unter dem Motto „Die Welt ist unser Zuhause“. Das Echo auf die Ausschreibung war groß. Denn mehr als 650 Kinder, darunter 46 Gruppen, beteiligten sich mit 281 Beiträgen daran. Allein drei Jurys mussten die 200 Arbeiten der Kategorie Bildende Kunst/Objekte bewerten. Eingereicht wurden Comics, Musik-Videos, Filme, Geschichten sowie Theater- und Tanzstücke. Trotz Homeschooling bewiesen die Schülerinnen und Schüler großen Einfallsreichtum, teilte der Veranstalter, die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen, mit.

Alle Teilnehmenden des aktuellen Kinderkunstpreises erhalten übrigens eine Urkunde, einen Faltfuchs sowie das Mosaik-Heft „Die Abrafaxe in Sachsen“. Darüber hinaus, so das LKJ, sei noch eine Ausstellung geplant, die eine Auswahl von Bildern und Objekten dann live präsentiert.

Das Stück der „Lüptitzer L-Girls“ ist in einer Webgalerie unter https://2021.kinderkunstpreis-sachsen.de (Button „Bühne & Musik“) zu sehen.

Von Kai-Uwe Brandt