Kinos und Freizeiteinrichtungen im Landkreis Leipzig bangen um Existenz

Groitzsch/Grimma

Die am Mittwoch ausgehandelten verschärften Kontaktbeschränkungen aufgrund der massiv gestiegenen Corona-Infektionen treffen die Betreiber von Kinos und Freizeiteinrichtungen im Landkreis Leipzig hart. Thomas Hildebrand ist ratlos. „Ich weiß es nicht“, antwortet er auf die Frage, welche wirtschaftlichen Folgen eine zweite Schließung für sein Kino in Grimma haben könnte. Auch Thomas Krauß, als Geschäftsführer der kommunalen Azur GmbH in Groitzsch Chef über das Kino sowie das Fitness- und Wellnesscenter, macht sich Sorgen.

Grimmas Kino-Betreiber: Muss sehe, wie ich durchkomme

Seit 1996 Inhaber und Betreiber des Central-Theaters im Stadtzentrum, hat Hildebrand schon zwei Mulde-Hochwasser überstanden. So etwas wie die Corona-Krise hat er aber noch nicht erlebt. Der 57-Jährige betreibt auch das auf der anderen Straßenseite liegende Café Filmriss, das er allerdings weiter geschlossen hält. Die Mitarbeiterin hier befindet sich seit März in Kurzarbeit. Diese droht nun auch wieder dem zweiten Mitarbeiter, der hauptsächlich an der Kinokasse sitzt. Muss die Leinwand dunkel bleiben, ist das für Hildebrand ein unumgänglicher Weg, um Kosten zu minimieren. „Ich muss sehen, wie ich da durchkomme, und hoffe auf staatliche Hilfen“, betont Grimmas Kino-Chef. Die Durststrecke einer neuerlichen Schließung will er auf jeden Fall auch überstehen.

Anzeige

Einbußen zuletzt von 60 bis 70 Prozent

Seit dem 2. Juli empfängt Hildebrand nach dreieinhalbmonatiger Pause wieder Besucher im großen und kleinen Saal, die 134 und 42 Plätze zählen. Zur Kontaktverfolgung muss jeder Gast seine Daten hinterlassen. Die Abstandsregelung war eher kein Problem – Hildebrand bezeichnet den Zuspruch in den vier Monaten seit Wiederöffnung als „nicht berauschend“. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichne er bei Gästen und Einnahmen einen Einbruch von 60 bis 70 Prozent. Ein Grund sei, dass sich die Verleiher mit Kassenschlagern zurückhalten. Der neue Bond-Film sei nun bereits viermal verschoben worden, klagt Hildebrand.

Kaum neue Filme – geringer Zuspruch im Kino Groitzsch

Diese Probleme kennt auch Krauß. „Bei der Vorpremiere von ,Yakari‘ am Sonntag waren wir zwar ausverkauft. Doch dürfen wir momentan ja auch nur 50 unserer 204 Plätze besetzen.“ Sonst kommen die Leute derzeit nur zögerlich vor die flimmernde Leinwand. „Zum einen sicherlich, um Räume mit vielen Menschen zu meiden. Aber vor allem, weil kaum neue Filme angeboten werden. Da ist das Interesse geringer.“ Deshalb, so Krauß, haben die Verleiher zugestimmt, dass das städtische Kino in Groitzsch dienstags und mittwochs geschlossen bleiben darf, obwohl eigentlich eine rollende Woche gefordert wird.

Mitarbeitern droht die Kurzarbeit

Mit der nun für Montag angekündigten Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen muss der Azur-Chef wohl nicht nur die Kino-Mitarbeiter, sondern auch die Kollegen vom Fitness- und Wellnesscenter am Schützenplatz in Kurzarbeit schicken. „Da waren wir froh, dass wir trotz aller Beschränkungen ab Mai das Fitnessstudio und ab Juni den Bad- und Saunabereich öffnen durften. Und nun der erneute Stopp. Das tut weh.“ Die zwei, drei Monate Schließung vom Frühjahr haben zu reichlich Umsatzeinbußen geführt, so Thomas Krauß.

Hohe Nachfrage für Babyschwimmen vorerst nicht zu bedienen

Wobei danach kein Normalzustand erreicht wurde, sei doch der Besuch eher zögerlich gewesen. „Vor allem bei Älteren. Bei Reha-Kursen war der Zuspruch klar reduziert.“ Hingegen seien Kinderangebote gut gelaufen. „Bei Babyschwimmen und Schwimmlernkursen haben wir eine extrem hohe Nachfrage.“ Die nun vorerst wohl nicht bedient werden darf.

Für das Unternehmen dürfte eine längere Geschäftspause wieder schwierig werden, so Krauß. Bei der 100-prozentigen Tochterfirma der Stadt Groitzsch sei das aber trotzdem noch etwas anders als bei einem privatwirtschaftlichen Betrieb. Klar sei, das hier wie dort auf die schnelle Öffnung gehofft wird.

Lesen Sie auch:

Von Frank Prenzel/ Olaf Krenz