Kirchbrücke Püchau: Ampeln regeln für weitere zwei Jahre den Verkehr

Machern/Püchau

Eine Lösung für die Sanierung der Kirchbrücke lässt nach wie vor auf sich warten. Deshalb war der Gemeinderat jetzt gezwungen, der Verlängerung der vor zwei Jahren installierten Ampellösung zuzustimmen. Mitte 2018 musste die Kirchbrücke wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Seitdem stellt die Arndsbergstraße die einzige Verbindung zwischen Ober- und Unterdorf dar. Da die Piste sehr schmal ist, wird der Verkehr über zwei Baustellenampeln geregelt.

Provisorium kostete bereits 24 000 Euro

Bisher fielen für das Provisorium bereits 24 000 Euro an. Und nun musste der Rat eine weitere bittere Pille schlucken. „Der Mietvertrag für die bisherige Lichtsignalanlage ist am 31. August ausgelaufen“, erläuterte Macherns Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU). Deshalb sei es notwendig, einen neuen Ampel-Auftrag auszulösen. Noch sei kein Sanierungsbeginn für die Kirchbrücke in Sicht. Und bevor die Gemeinde nicht sicher sei, dass die erhofften Fördermittel fließen, gebe es zur derzeitigen Verkehrsführung keine Alternative, argumentierte er. „Wir haben zwar die Möglichkeit geprüft, ein Gerüst um die Kirchbrücke herum zu errichten und die darunter verlaufende Hohle so erst einmal wieder befahrbar zu machen. Aber aus Gründen der Sicherheit kommt diese Variante nicht in Betracht.“

Ampel-Vertrag wird für weitere zwei Jahre geschlossen

Der Rat musste also in den sauren Apfel beißen und weitere 22 000 Euro locker machen. So viel kostet der Ampelbetrieb für die nächsten beiden Jahre. Im Rahmen einer freihändigen Vergabe wurden vier Firmen angefragt, von denen zwei Angebote abgaben. Der Auftrag ging erneut an die Firma Wranik Verkehrsleittechnik GmbH.

Obwohl die Entscheidung einstimmig durchging, war nicht allen Gemeinderäten wohl bei dem Beschluss: „Ich möchte nicht aller zwei Jahre so viel Geld nur für Ampeln ausgeben und an der Brücke tut sich nichts“, erklärte Thoralf Schilde, Gemeinderat von Gemeinsam Mache(r)n. „Niemand ist im Raum, der das möchte“, entgegnete Rathauschef Karsten Frosch und fügte hinzu: „Die Verwaltung hat im Vorfeld geprüft, ob wir selbst Ampeln kaufen.“ Aber letztlich könne das Rathaus Wartung und Betrieb der Anlage personell nicht stemmen. „Schließlich müssen zum Beispiel regelmäßig Batterien ausgetauscht und Absperrungen im Bereich von Hohle und Kirchbrücke überprüft werden“, gab Andreas Breske, Sachgebietsleiter im Bauamt, zu Protokoll. Insofern habe man sich wieder für Miet-Ampeln entschieden. In der Hoffnung, bald positive Signale der Fördermittelgeber zu vernehmen.

Von Simone Prenzel