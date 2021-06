Kirchbrücke: Püchauer warten seit zwei Jahren auf Sanierung

Machern

Wie geht es mit der gesperrten Kirchbrücke in Püchau weiter? Eine Frage, die auf der montäglichen Ratssitzung in Machern eine zentrale Rolle spielte. Die wohl älteste Steinbogenbrücke Sachsens ist seit 2018 wegen starker Baufälligkeit gesperrt. Im ältesten Dorf Sachsens hält seitdem eine provisorische Ampel die Verbindung zwischen Ober- und Unterdorf aufrecht.

Michael Kretschmer sicherte 2019 Unterstützung zu

Landeschef Michael Kretschmer (CDU) reiste im Landtagswahljahr 2019 selbst vor Ort und sicherte Hilfe zu. Seitdem sei nicht viel passiert, meldete sich die ehemalige Püchauerin Renate Schmidt am Montag zu Wort. Die Einwohner seien sehr empört. „Wir finden das alle nicht sehr schön, zumal es ja nun offenbar gar keine Fördermittel geben soll.“ Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) räumte ein, dass ihn die Situation selbst nicht glücklich macht. Für die Sanierung sei man zwingend auf Zuschüsse angewiesen. „Aber aktuell gibt der Denkmalschutz einem anderen wichtigen Projekt den Vorzug. Es scheitert an fehlenden Bundesmitteln. Man hat uns aber versprochen, dass wir im nächsten Jahr bedacht werden.“ Auch als CDU sei man nach wie vor an dem Thema dran, so Frosch.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 2. v. l.) besuchte im August 2019 mitten im Landtagswahlkampf den Macherner Ortsteil Püchau. Dort besichtigt er die marode Kirchbrücke. Quelle: Thomas Kube

Ausweichende Antwort sorgt für Kopfschütteln

Thoralf Schilde, Fraktionsmitglied von Gemeinsam Macher(n), wollte ebenfalls wissen, „woran wir sind und von welchen Fördermitteln wir überhaupt reden“. Doch dafür, dass die Kirchbrücke laut Bürgermeister als prioritäres Projekt im Rathaus gilt, überraschte die ausweichende Antwort des zuständigen Sachgebietsleiters zahlreiche Bürger doch sehr. „Die Zahlen habe ich nicht im Kopf“, gab Rathausmitarbeiter Andreas Breske zu Protokoll. Der Fraktion werde noch in dieser Woche eine schriftliche Antwort zugehen, versprach er.

Grundschul-Planung: Warum wurden nicht drei Büros angefragt?

Auch zu weiteren Themen wurden Gemeinderäte vertröstet. Auf die Nachfrage von Michael Konecny, ebenfalls Gemeinsam Macher(n), warum für die Planung der Grundschul-Toiletten nicht drei Firmen angefragt wurden, blieb Kämmerin Martina Schröter am Montag eine Antwort schuldig. Diese werde nachgereicht. Offen blieb auch, wie es mit der Spielplatz-Pflege weiter geht. Die neue Ausschreibung sei in Vorbereitung, hieß es dazu lediglich.

Kita-Beiträge: Machern will notfalls Klageweg beschreiten

Das Thema Erstattung von Kita-Beiträgen im Quarantäne-Fäll ist weiter in der Schwebe. Auf Antrag von Gemeinsam Macher(n) wurde gegen die Stimmen der CDU beschlossen, dass man vorbehaltlich einer Entscheidung des Landratsamtes in Widerspruch geht und notfalls sogar den Klageweg beschreitet. Frosch erklärte, ihm fehle der Sinn für die Auseinandersetzung. Machern habe wahrlich andere Probleme. „Mir liegt außerdem kein Schriftstück vor, in dem sich Eltern beschweren.“

Gute Nachrichten für Macherner Eltern

Aber auch gute Nachrichten gab es an diesem Abend: Alle kommunalen Kitas kehren ab Mittwoch zu ihren gewohnten Öffnungszeiten (6 bis 17 Uhr) zurück, die coronabedingt eingeschränkt waren. Und höhere Elternbeiträge, wie sie zum Beispiel die Nachbarstadt Brandis beschloss, bleiben Machern in diesem Jahr erspart. Auch zu einstimmigen Beschlüssen ist der Rat noch in der Lage: Das Partheland-Konzept, das die Tür zu neuen Umkleideräumen in Gerichshain aufstoßen soll, wurde von allen durchgewunken

Von Simone Prenzel