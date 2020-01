Süßes oder Saures – mit diesem Spruch ziehen tolldreiste Kinder zu Halloween von Haus zu Haus. Süßes und vor allem Bares erbitten dagegen segenspendende Sternsinger. Das Geld soll weltweit Kindern in Not zugute kommen. Gesammelt wird am Wochenende auch in Wurzen. Die Muldentaler dürfen sogar eine Abordnung zu Bundeskanzlerin Angela Merkel schicken.