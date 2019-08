Wurzen

Der Wurzener Dom ohne Blumen – das wäre wie Gottesdienst ohne Kerzen. Für Helga Neustadt undenkbar! Seit einer halben Ewigkeit verhilft die heute 66-Jährige der Kirche zur Blüte. Dies tut sie mit solcher Hingabe, dass der geschmückte Altar von Wurzen längst zum Touristenmagnet geworden ist. Vielleicht steht die Dompforte tagsüber auch deshalb weit offen, damit im Innern möglichst viele Gäste der floralen Predigt lauschen können. Nach dem Motto: Blumen sagen mehr als 1000 Worte.

Blumenpracht im Wurzener Dom. Quelle: Archiv

Sie schmücke nicht etwa nur fürs Auge, betont die gelernte Blumenbinderin im (Un)-Ruhestand: „Sondern vor allem Gott zur Ehr’.“ Entweder freitags oder samstags trifft sie sich mit ihren Helfern, um die Sonnenblumen, Astern, Dahlien und Goldruten zu arrangieren. Wenn Pfarrer Alexander Wieckowski am Sonntag das Vaterunser spricht, wähnt er sich beinahe bei Adam und Eva im Paradies. Selbst der Apfel darf nicht fehlen.

„Aber nur zum Erntedank“, schränkt Helga Neustadt ein. Um die Gestaltung mit gebundener Krone, Feldfrüchten und Obst kümmerten sich traditionell Martina Rehmet und die Dehnitzer Landfrauen. Überhaupt sei die Blumenpracht Woche für Woche ein Gemeinschaftswerk: „ Helga Löwe unterstützt mich genauso wie Karin Claus und ihre Helfer, die in der Adventszeit die Weihnachtsbäume stellen.“

Blumenpracht ist ein Gemeinschaftswerk

Damit nicht genug: Zur Glockenweihe habe unter anderem Floristin Claudia Kupsch die Konfirmanden beim Wickeln der Girlande angeleitet. Zudem spendeten Christine Uhlig von der Gärtnerei Reinhardt, etliche Gemeindemitglieder allen voran Familie Müller, befreundete Kleingärtner und auch der Friedhof regelmäßig Blumen. „Wenn wir alle Helfer aufzählen wollten – wir wären morgen noch nicht fertig“, winkt Helga Neustadt ab. Einen wolle sie jedoch noch benimen, ihren Mann: „Der Siegfried fährt oft Blumen breit.“

Eigentlich schwebte Siegfried ein akkurater Garten vor. Doch daraus wurde nichts: „Wir brauchen Blumen, Blumen und nochmals Blumen“, sagt seine Ehefrau. Weil in Dom und Wenceslaikirche keine leeren Vasen geduldet würden, sei der Bedarf riesig. Zum Glück hat die Wurzenerin gleich zwei Gärten, um schon im Frühjahr die ersten Tulpen und Narzissen extra für die Gotteshäuser zu pflücken. Es folgen Rittersporn, Rosen, Kornblumen und Margeriten.

Blumen dürfen im Wurzener Gotteshaus nie fehlen. Quelle: Haig Latchinian

Es müssten keine Edelblumen sein, sagt Helga Neustadt: „Wir holen rein, was der Herr wachsen lässt: Gräser, Getreide, Mais.“ Ob zu Pfingsten oder Ostern, zu Hochzeit oder Kirchweihfest – ohne den passenden Gruß aus der Natur geht gar nichts. Auf die Frage, ob es zur bevorstehenden Inbetriebnahme des neuen Geläuts von St. Wenceslai womöglich Glockenblumen gibt, kann sich die Blumenverantwortliche des Kirchenvorstands ein Lachen nicht ganz verkneifen: „Nee. Eher Sonnenblumen, Goldruten und Herbstastern.“

Aufwändiger als das Heranschaffen der Blumen mit Fahrrad oder Auto sei das Säubern der vielen Vasen: „Die müssen wirklich gründlich gereinigt werden. Gerade Sonnenblumen schlieren – in Auflösung begriffene Stiele hinterlassen Fäulnis. Wird die nicht vollständig beseitigt, setzt es die Leitbahnen der neuen Blumen zu und die Wasseraufnahme wäre beeinträchtigt.“

Pfarrer Wieckowski würdigt den Fleiß der Gemeindemitglieder

Pfarrer Wieckowski weiß das Engagement zu schätzen. Selbst in der kalten Jahreszeit, betont er, sei die Kirche geschmückt: „Weil in ihrem eigenen Garten dann naturgemäß nichts wächst, kauft Frau Neustadt zu. Das Geld bekommt sie selbstverständlich erstattet.“ Es sei für ihn ein großes Glück, so rührige Gemeindeglieder hinter sich zu wissen. In seinen Predigten würdige er deren Fleiß auch so oft es geht. Am liebsten würde er ihnen einen Blumenstrauß schenken. Aber den würde Helga Neustadt ohnehin nur auf der Altartreppe ablegen.

Von Haig Latchinian