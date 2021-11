Kita-Bau im Landkreis Leipzig: Geld reicht nur für Geithain

Landkreis Leipzig

Zu viele Kinder, zu wenig Plätze: Auf diesen Nenner lässt sich die Betreuungssituation im Landkreis Leipzig bringen. Im Vorjahr wurden zwischen Thallwitz und Geithain erneuert annähernd 2000 Geburten gezählt. Einen Geburtenanstieg konnten im Vergleich zu 2019 unter anderem die Kommunen Grimma (+27), Naunhof (+34), Belgershain (+15), Geithain (+12) und Kitzscher (+8) verzeichnen. Hinzu kommen weitere Zuzüge, die bei der Planung von Kita-Kapazitäten ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Steigende Kinderzahlen im Landkreis Leipzig

Vor etwa zehn Jahren lebten im Landkreis 21 100 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren, im Vorjahr waren es bereits fast 23 900 Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit. Also ein Anstieg von rund 2800 Kindern in zehn Jahren.

Für die gesamte Planung der Kinderbetreuung ist das Jugendamt des Kreises verantwortlich. Jährlich wird hier der Bedarfsplan aktualisiert, der fehlende Plätze in Kitas, Krippen und Horten auflistet und als Pflichtenheft für die Kommunen gilt. Das Dokument sagt für das 2023/2024 einen weiteren Anstieg voraus. Dann werden voraussichtlich rund 25 050 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren im Landkreis wohnen.

Graichen: Geld gibt es nur für Geithain

Eine Entwicklung, die zahlreiche Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Zwar werden in der Region innerhalb des Planjahres 2021/22 insgesamt 54 Krippen-, 93 Kindergarten- und 311 Hortplätze geschaffen, doch aus Sicht des Landkreises reicht dies nicht aus. „Das Jugendamt geht von weiteren 275 Plätzen aus, die zusätzlich benötigt werden“, heißt es in der aktuellen Bedarfsplanung.

In der Stadt Rötha hat sich die Lage durch den Neubau der Kita "Apfelbäumchen" in diesem Jahr entspannt. Quelle: privat

Vor diesem Hintergrund sind die zur Verfügung stehenden Förderprogramme nicht mehr sind als ein Tropfen auf den heißen Stein. Im jüngsten Jugendhilfeausschuss redete Landrat Henry Graichen (CDU) Klartext: „In diesem Jahr kommt nur eine Kommune in den Genuss von Zuschüssen aus der entsprechenden Fachförderung, das ist Geithain.“ Sämtliche rund 500 000 Euro fließen in die Erweiterung von Kapazitäten in den kommunalen Kitas „Rasselbande“ im Ortsteil Narsdorf sowie „Wirbelwind“ in Geithain sowie in den Evangelischen Naturkindergarten „Wurzelbude“ in Rathendorf. Dadurch werden insgesamt 54 neue Plätze im Raum Geithain geschaffen. Der Jugendhilfeausschuss des Kreises stimmte der Vergabe bei seiner Sitzung in Grimma einstimmig zu. Jugendamtsleiterin Simone Rödl betonte, dass andere Kommunen nicht in der Lage gewesen seien, die Gelder auch kurzfristig zu verbauen.

Neue Betreuungskapazitäten konnten in den vergangenen zwei Jahren unter anderem in Belgershain, Geithain, Groitzsch, Kitzscher, Markkleeberg, Pegau und Rötha geschaffen werden.

Maik Schramm, Kreisrat der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) und Bürgermeister der Stadt Kitzscher, erinnerte daran, dass der Investitionsbedarf in allen Landkreis-Kommunen bei rund 100 Millionen Euro liege. Angesichts dieser Größenordnung könne man über die tatsächlich zur Verfügung stehenden Finanzhilfen nur den Kopf schütteln.

Kitas werden auch mit Kohleausstiegs-Geld gefördert

Landrat Graichen betonte, die Kommunen seien angehalten, auch andere Fördertöpfe anzuzapfen. So habe sich beispielsweise die Stadt Markranstädt erfolgreich um Gelder aus dem Kohleausstieg bemüht, um die Kita „Weißbachzwerge“ zu erweitern. Auch Zwenkau macht sich berechtige Hoffnungen, eine neue Kita im Wohngebiet Harthweide mit 138 Betreuungsplätzen aus dem 40-Milliarden-Euro-Topf des Kohleausstiegs bezahlt zu bekommen.

Hier wurden seit 2020 neue Kitas gebaut Belgershain: Im März 2021 ging eine neue Krippe für 18 Kinder in Betrieb (Containerbau). Geithain: Ein neuer Hort mit 120 Plätzen ist seit April 2020 am Standort der Paul-Günther-Grundschule am Netz. Groitzsch: Im Kita-Neubau „Schusterstübchen“ werden seit Mai 2021 46 Steppkes betreut. Kitzscher: Ein Neubau mit einer Kapazität von 66 Plätzen wurde im Februar 2021 eröffnet. Markkleeberg: Der Ersatzneubau der Kita „Wasserturm“ wurde mit rund 165 Plätzen im April 2021 fertiggestellt. Pegau: An der Grundschule wurde in 45 neue Hortplätze investiert. Der Kita-Neubau „Regenbogen“ mit 90 Plätzen wurde im April 2021 eröffnet. Rötha: In der neuen Kita „Apfelbäumchen“ werden seit April 2021 69 Mädchen und Jungen betreut.

Von Simone Prenzel