Kita-Gebühren in Bennewitz steigen

Bennewitz

In Bennewitz müssen Eltern für die Betreuung ihrer Sprösslinge in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ab 1. Januar tiefer in die Tasche greifen. Ein Schicksal, dass sie mit Eltern in umliegenden Kommunen teilen. Erst dieser Tage hatten auch Naunhof und Borsdorf an der Beitragsschraube gedreht.

Rabatte für mehrere Kinder

In der Kinderkrippe müssen Familien demnach künftig für neun Stunden Betreuung ihres ersten Kindes 200 Euro zahlen – bisher 178,50 Euro –, Alleinerziehende zahlen 180 Euro, vorher 160,65 Euro. Im Kindergarten sind für neun Stunden von Familien 110 Euro (100) zu berappen, von Alleinerziehenden 99 Euro (90). Im Hort werden für sechs Stunden 66 Euro (60) beziehungsweise 59,40 Euro (54) fällig. Für Eltern mit mehreren Kindern in der Einrichtung bleiben bisherige Rabatte erhalten. Für das zweite Kind sinkt der Beitrag auf 60 Prozent, für das dritte auf 20 Prozent, und ab dem vierten entfällt er ganz.

Alleinerziehenden kommt die Gemeinde noch ein Stück mehr entgegen. Sie zahlen schon für das erste Kind nur 90 Prozent, für das zweite 54 und für das dritte 18; ab dem vierten entfällt der Beitrag. Ein Extrabeitrag allerdings wird bei allen fällig, wenn die vereinbarte Betreuungszeit überschritten wird.

Mahnung aus dem Landratsamt

Bennewitz hat mit diesem Schritt lange gezögert. Die Beiträge waren zuletzt 2014 angepasst worden. Das Thema war zwar auch vergangenes Jahr diskutiert worden, damals jedoch hatte die Mehrheit im Gemeinderat ihre Zustimmung versagt – trotz Mahnung aus dem Landratsamt. Diesmal gab es nur eine Enthaltung. Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) hatte nachdrücklich auf die „stetig steigenden Personalkosten“ hingewiesen, weil sich der Personalumfang durch diverse Neuregelung um insgesamt 5,4 Prozent erhöht.

Bennewitz reagiert auf wachsende Anzahl von Kindern

Der Gesetzgeber hatte den Personalschlüssel in Krippe und Kindergarten verbessert und erkennt Vor- und Nachbereitungszeiten an. In Bennewitz selbst erforderten gestiegene Kinderzahlen und die Kapazitätserweiterung in der Kita Deuben zudem die Einstellung neuer Erzieherinnen. Gegenwärtig werden in Deuben 135 Kinder betreut, bis zum Sommer 2020 wird die Zahl voraussichtlich bis auf 160 Kinder steigen. Im Hort werden gegenwärtig 157 Kinder betreut, mit Schuljahresbeginn 2020/2021 gehen die Planungen bereits von 177 Kindern aus.

Betriebskosten schnellen in die Höhe

Die Veränderungen spiegeln sich in den Betriebskosten wider. Beispiel Krippe: 2018 lagen sie für neun Stunden Betreuung pro Platz und Monat bei 1018 Euro, das Land schoss 189 Euro zu, die Gemeinde trug 650 Euro. Zum Vergleich: 2014 beliefen sich die Personal- und Sachkosten in der Krippe noch auf 925 Euro; abzüglich des Landeszuschusses von 150 Euro und des ungekürzten Elternbeitrages von 178,50 Euro verblieben bei der Gemeinde 596 Euro.

Wie viel Beitrag eine Kommune Eltern abverlangen darf, regelt das sächsische Kita-Gesetz. Die ungekürzten Elternbeiträge bei Krippen sollen mindestens 15 und höchstens 23 Prozent der zuletzt bekannt gemachten Personal- und Sachkosten betragen – in Bennewitz sind es neu 19,64 Prozent, bei Kindergärten 15 bis 30 (24,32) und beim Hort höchstens 30 Prozent (29,09). Trotz ihrer angespannten Finanzlage will die Gemeinde auch diesmal die Höchstsätze nicht ausschöpfen. Man setze auf eine „stufenweise Anpassung“, so Laqua – der Haushaltausschuss hatte in seiner vorangegangenen Sitzung eine zukünftig jährlich zu beschließende Anpassung der Beiträge empfohlen. „Gleichwohl ist es eine Herausforderung, die ich jungen Menschen nicht ersparen kann“, sagte der Bürgermeister.

Sozialdemokraten votieren gegen Belastung für Eltern

Widerspruch kam lediglich von Karl-Heinz Ligotzki ( SPD). „Kindereinrichtungen sollten kostenfrei sein“, mahnte er. In anderen Bundesländern sei dies zumindest teilweise schließlich auch möglich. Auch Ulrike Böhme sieht eine überproportionale Belastung von Eltern, dabei trügen gerade sie zur Sicherung der Renten bei. Aber da das Land die gestiegenen Kosten nicht ausgleiche, stimme sie zu. „Ich sehe keinen anderen Weg."

Von Ines Alekowa