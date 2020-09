Kita Kunterbunt in Deuben – Platz für 200 Kinder

Bennewitz/Deuben

„Hier würden wir gern noch einmal Erzieherinnen sein wollen“, waren Erika Kirschke und Christel Erdmann begeistert. Die beiden Seniorinnen hatten ab 1966 im damaligen Betriebskindergarten in Deuben gearbeitet. Am Donnerstag waren auch sie zur Einweihung der umgebauten und erweiterten Kita Kunterbunt eingeladen.

Schon einmal war hier gefeiert worden – zum Abschluss der ersten Etappe im Herbst 2018. Da stand bereits fest, dass die mit dem Umbau von Haus I und dem neuen Zwischenbau zu Haus II erreichte Kapazitätssteigerung von 79 auf 189 Plätze nicht ausreichen wird. Der Gemeinderat, der sich 2016 das erste Mal mit dem Thema befasste, stimmte deshalb einer Aufstockung von Haus II zu.

Anzeige

Zur Galerie Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist nun auch der zweite Bauabschnitt in der Kita in Deuben beendet. Am Donnerstag wurde Haus II eingeweiht.

Haus bietet jetzt Platz für 200 Kinder

„Wir haben es geschafft! Wir haben Platz für 200 Kinder, und die sind schon da“, freute sich jetzt Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) zusammen mit den Gästen, darunter auch Matthias Winter, Bürgermeister der Gemeinde Römerstein, mit der am Mittwoch der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet worden war. In seinem Jubel schwang Erleichterung mit, dass die langjährigen Bauarbeiten nun endlich zum Abschluss kommen. Ende des Jahres soll auch der barrierefreie Zugang fertig sein, für den der Gemeinderat tags zuvor noch einen Auftrag vergeben hatte.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Schnitt, und Haus II ist eröffnet: (v.l.) Kita-Leiterin Janine Grosche, Bürgermeister Bernd Laqua, Landrat Henry Graichen, Gemeindemitarbeiterin Mandy Schräpler. Quelle: Thomas Kube

Dankeschön an alle Beteiligten

„Man baut nicht über Nacht, vor allem nicht Kommunen“, sagte Laqua und bedankte sich bei allen, die den langwierigen Prozess begleitet hatten – auch bei dem inzwischen nach Taucha gewechselten Hauptamtsleiter Andreas Windhövel, der seit 2019 ihren Ruhestand genießenden Bauamtsleiterin Birgit Hardegen, bei der ehemaligen Gemeinderätin Christel Neustadt, „die das Projekt mit vorangetrieben hat“, bei den Baufirmen, bei Kita-Leiterin Janine Grosche und ihrem Team, „die viele kreative Ansätze eingebracht haben“. Grosche reichte den Dank weiter an Eltern, Kinder und Erzieherinnen, die die mit dem Bau einher gegangenen Belastungen – Lärm, Umzüge, vor allem den ins Interim im Bennewitzer Jugendhaus, – mitgetragen haben.

Blick auf die Anfänge

Bei einem Rundgang konnten sich die Gäste von der „Wohlfühlatmosphäre für die Kinder“ und den „hervorragenden Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen“ selbst überzeugen. Kein Vergleich zu den Anfängen in der ersten, 1965 auf dem ehemaligen Bauerngrundstück der Familie Born entstandenen Kindereinrichtung. „Wohnhaus und Stall wurden für 60 Kinder umgebaut“, erzählt Neustadt. Die Berliner Öfen mussten die Erzieherinnen selbst heizen, aus dem Obst im Garten kochten sie für die Kinder Kompott. „Trotzdem hatten wir für die damalige Zeit gute Bedingungen“, erinnert sich Erdmann an den gefliesten Waschraum.

Holger Zur kennt das 1979 abgerissene Gebäude noch. 1966 bis 1970 besuchte auch er den Deubener Kindergarten. Jetzt hat der Elektromeister in der Kita, in die inzwischen seine Enkel gehen, die Leitungen verlegt. Er freut sich, dass alles „viel, viel schöner und besser“ ist. „Es ist schon ein gutes Gefühl, dafür etwas geleistet zu haben“, sagt er.

Bei einem Rundgang konnten die Gäste das erweiterte und umgebaute Haus – hier das als Meereswelt mit U-Boot gestaltete Treppenhaus – in Augenschein nehmen. Quelle: Thomas Kube

Gemeinde steht schon vor nächster Herausforderung

Insgesamt hat die Gemeinde in beide Bauabschnitte 3,35 Millionen Euro investiert und dafür die Fördertöpfe „Brücken in die Zukunft“ und „Vitale Dorfkerne“ angezapft. Allein im zweiten Abschnitt wurden 1,3 Millionen Euro verbaut, 25 Prozent musste die Gemeinde selbst stemmen. Nun, so Laqua, komme es darauf an, dass die Kita auch ausgelastet bleibt. „Die Herausforderung besteht jetzt darin, dass die Gemeinde weiter attraktiv bleibt und wächst.“

Im Landkreis, so Landrat Henry Graichen ( CDU), habe sich die Geburtenzahl bei deutlich über 2000 im Jahr eingepegelt. Um die Finanzierung der dafür nötigen Kindereinrichtungen „werden wir weiter miteinander ringen müssen“, sagte er, „denn den Investitionsstau im hohen zweistelligen Millionenbereich werden Förderprogramme nicht lösen.“ Für Laqua, der im Oktober immerhin die Wiederwahl anstrebt, brachte er ein dickes Lob als Gastgeschenk mit: „Die Gemeinde hat einen Bürgermeister, der vor Ideen sprüht – und er schafft auch alles.“ Deshalb mache er sich keine Sorgen, dass in Bennewitz auch die nächste Herausforderung, der Bau einer Oberschule, bewältigt werde.

Von Ines Alekowa