Kita-Neubau wird teurer: Thallwitz rechnet mit höheren Schulden

Weniger das, was gewesen ist, beschäftigt gerade Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos). Sondern eher das, was 2021 für Thallwitz bringen wird. Schließlich steht die Kommune vor einem schwierigen Jahr und dennoch vor großen Zielen. Dazu zählt vor allem der Neubau für die Kita „Fledermaus“ in der Pappelallee.

Wenn alles nach Plan läuft, soll die integrative Einrichtung Mitte 2022 an den Start gehen und gemeinsam mit der benachbarten Wolfgang-Rosenthal-Grundschule einen modernen Campus bilden. „Im Moment finden Rodungsarbeiten und der Zaunbau statt“, so Pöge. Zudem seien bereits die Ausschreibungen gelaufen, sodass der Gemeinderat in seiner Februarsitzung die ersten Aufträge für das Hauptgewerk vergeben kann. Voraussichtlich im März oder April erfolgt schließlich der offizielle Spatenstich des 3,6-Millionen-Euro-Vorhabens.

Für den Kita-Neubau muss sich Thallwitz weiter verschulden

Allerdings müsse sich Thallwitz für das ehrgeizige Projekt weiter verschulden, gibt der 51-Jährige zu bedenken. „Die Ursache dafür liegt im Gewerbesteuerrückgang durch die Corona-Pandemie.“ Zwar gleiche der Freistaat das Defizit zu 75 Prozent aus. Doch legt er dabei als Berechnungsbasis den Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 zugrunde. Da die Gemeinde aber 2017 und 2018 im Minusbereich landete, bleibe die Kasse leer. „Der Verlust von damals fällt uns heute auf die Füße.“ Hinzu komme, dass ebenfalls die Schlüsselzuweisung des Landes sinkt. „Und diese Umstände sind für uns schon eine wirklich dramatische Situation.“ Insbesondere, weil Thallwitz den bisherigen Kredit für die Kita nunmehr aufstocken muss.

Trotz der prekären Finanzlage halten die Gemeinderäte und der Bürgermeister an den aktuellen Investitionsplänen fest. Darunter zählt auch der Umbau der ehemaligen Mittelschule Röcknitz. „Hier verhandeln wir zurzeit mit Investoren, und ich hoffe, dass die Gespräche dieses Jahr zu einem guten Ergebnis führen.“

Projekt „Neues Leben in alten Klassenzimmern“

Das Gebäude in kommunalem Eigentum soll künftig acht Wohnungen für Senioren und junge Erwachsene integrieren sowie eventuell eine Tagespflege. Unklar sei unterdessen, wie sich die Idee „Neues Leben in alten Klassenzimmern“ umsetzen lasse. „Wir prüfen aus wirtschaftlicher Sicht zwei Wege. Zum einen die Gründung einer Gesellschaft zwischen Kommune und Investor sowie zum anderen den Verkauf des Objektes an einen Investor, der den Umbau dann finanziert.“ Die Entscheidung stehe indes noch aus.

Trotz der schwierigen Finanzlage der Gemeinde Thallwitz will Bürgermeister Thomas Pöge am Investitionsprogramm für 2021 festhalten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Ohne Wenn und Aber vollzog Thallwitz übrigens mit Beginn des neuen Jahres die Gründung eines Eigenbetriebes. Zum jungen Unternehmen gehören laut Pöge der Bauhof, die Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien sowie die Entwicklung von Projekten. Ziel der neuen Struktur sei es, mehr Handlungsspielraum zu gewinnen und Konzepte besser abzuwickeln. „Jetzt schauen wir, wie wir den Eigenbetrieb mit Personal füllen.“

Thallwitz will das Gewerbegebiet Bahnhofstraße erweitern

Zuletzt erwähnt der Verwaltungschef die aktuellen Bestrebungen zur Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Bahnhofstraße. Auf dem zusätzlichen Areal bestünde nämlich die Möglichkeit zur Errichtung einer Energieerzeugungsanlage über die Verwertung von Biomasse, also unbehandelten Holzabfällen, sowie einer Wasserstoffproduktion. Für die Initiative eines Wald- und Forstbewirtschafters und eines Investors aus Deutschland kämen sieben Standorte in Frage, weshalb der Gemeinderat Ende des Vorjahres schon einen Aufstellungsbeschluss fasste.

„Mit welchem Tempo wir in der Sache weiter machen, entscheidet sich im Februar/März“, so Bürgermeister Pöge.

