Inzwischen mussten einige Kitas oder gar ganze Schulen auf Grund von Coronafällen geschlossen werden. Auch die Kita Gerichshain war seit der Vorwoche betroffen. „Von Anfang an wurde gegenüber mehreren Familien kommuniziert, dass nicht nur die Kinder in Quarantäne versetzt werden, sondern auch ein Elternteil“, schildert Sarah Ores, die mit ihrer Tochter seit dem 9. November zu Hause bleiben musste. Als der Bescheid auf sich warten ließ, kontaktierte sie immer wieder das Gesundheitsamt. „Von den dortigen Mitarbeitern wurde mir mehrfach bestätigt, dass der Bescheid kommt und auch für die Eltern gilt“, versichert die Gerichshainerin.

Bescheid galt nur für das Kind

Groß war dann die Verwunderung, als das Schriftstück vom Amt endlich eintraf, aber nur den Namen des Kindes enthielt. Nachdem Sarah Ores daraufhin insistierte, habe sie einen Rückruf „der Amtsleitung“ bekommen: „Eine Dame erklärte mir am Telefon, dass die ursprüngliche Auskunft falsch gewesen sei. Wir seien als Eltern keine Kontaktperson ersten Grades und deshalb würde für uns auch keine Quarantäne angeordnet. Sollte mich das stören, könne ich ja klagen.“ Die Mutter findet das unredlich, die Eltern seien tagelang in dem Glauben gelassen worden, auch für sie würde die amtliche Entscheidung gelten. „Wer dann den Bescheid nicht genau liest, gibt das Dokument womöglich so bei seinem Arbeitgeber ab und setzt sich damit noch dem Vorwurf aus, betrügen zu wollen.“

Seit dem heutigen Freitag ist die Kita wieder offen. Das Landratsamt nimmt dennoch zu dem Fall Stellung: „Für alle Kinder wurde Quarantäne angeordnet, da sie Kontaktpersonen ersten Grades waren, also engen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Erzieherin hatten“, so Behördensprecherin Brigitte Laux. Die Eltern seien zwar ebenfalls aufgefordert worden, ihre Kontakte stark zu minimieren, ihnen gegenüber habe man aber keine Isolation angeordnet.

Vermutlich, so Laux, sei die Auskunft gegenüber den Gerichshainer Eltern auf eine „andere Fallkonstellation“ zurückzuführen. „Wir haben unser Personal massiv aufgestockt und viele Fachfremde sorgfältig eingearbeitet. Wir sind sehr froh über die gute Unterstützung. Es geben alle ihr Bestes und das in einem fremden Fachgebiet und einer außergewöhnlich belastenden Situation“, bittet Laux um Verständnis. Bei diesem hohem Fallaufkommen könne es aber passieren, „dass nicht mehr genau getrennt wird“. Ein Trost für die Betroffenen sei, dass Eltern auch dann Entschädigung erhalten, wenn sie nicht selbst in Quarantäne sind.

Eltern erhalten auch ohne Quarantäne Entschädigung

Geregelt ist das in Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz. Berufstätige Eltern, die Kinder in Quarantäne betreuen müssen, erhalten demnach 67 Prozent ihres Einkommens – bis maximal 2016 Euro im Monat. Voraussetzung: Das Kind ist nicht älter als zwölf Jahre und es besteht keine andere Betreuungsmöglichkeit etwa durch Großeltern, andere Familienangehörige oder Nachbarn. Anders liegt der Fall, wenn das Kind selbst positiv getestet wird. „Dann“, so Laux, „gelten die Eltern wegen der engen Nähe als Kontaktpersonen ersten Grades und werden ebenfalls in Quarantäne versetzt.“ Auch in diesen Fällen sind die Eltern finanziell abgesichert und erhalten für die ersten sechs Wochen Lohnausgleich – und das sogar in voller Höhe ihres Nettoverdienstes.

Für die Gerichshainer Mutti bleibt dennoch der Nachgeschmack, dass das Amt nicht mit einer Stimme spricht und das in einer so emotional belastenden Ausnahmesituation, in der sich die Familien gerade befinden.

Von Simone Prenzel