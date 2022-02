Wurzen/Burkartshain

Die Not in der Burkartshainer Kita ist groß. Seit Längerem leidet die kommunale Einrichtung im Wurzener Ortsteil nun schon unter Personalengpässen, die sich zudem durch einen hohen Krankenstand sowie die Corona-Pandemie verschärften. Den einzigen Ausweg, die prekäre Lage zu bessern, sah die Stadtverwaltung darin, ab diesem Jahr das „Spielhaus“ für zwei Wochen zu schließen – trotz der Proteste vieler Eltern. Doch jetzt scheint das Pilotprojekt vorerst zu floppen.

Wieso das Vorhaben womöglich noch vor dem Start scheitern könnte, weiß Sarah Fischer. Denn die Oberbürgermeisterkandidatin der CDU wandte sich Ende Januar mit mehreren Fragen an die Rechtsaufsicht des Landratsamtes. „Da ich in engem Kontakt zur Elternschaft der Kita stehe, wollte ich zum Beispiel wissen, ob die Stadtverwaltung das Pilotprojekt ohne vorherige Beratung und einen Beschluss des Stadtrates Wurzen durchsetzen darf“, sagte die 33-jährige Unternehmerin. Weitere Informationen wünschte Fischer zudem auf die Frage, ob durch die geänderten Schließzeiten die Betreuungssatzung sowie Betreuungsverträge geändert werden müssen.

Zweifel an der Umsetzung der Sommerschließzeit

Die Antworten aus der Kreisbehörde erfolgten prompt, und sie lassen keinen Spielraum für Interpretationen. Demnach seien die Betreuungssatzung und -verträge an die neuen Schließzeiten anzupassen, teilte die Rechtsaufsicht mit. Und: „Der Stadtrat hat über die Änderung der Betreuungssatzung hinsichtlich der Schließzeiten in den Sommerferien vor dem Beginn des Pilotprojektes zu beraten und zu beschließen.“ Damit sieht sich Fischer in ihren Zweifeln an der Art der Umsetzung bestätigt.

Die Kita "Spielhaus" befindet sich in Trägerschaft der Stadt Wurzen und verfügt über 64 Plätze, darunter 23 in der Krippe und 41 im Kindergarten.. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Es reicht also nicht aus, wenn die Fachbereichsleiterin Kristin Pregel und Kita-Leiterin Manja Schindler wie am 7. September des Vorjahres lediglich die Mitglieder des Kulturausschusses über ihren Vorschlag aufklären.“ Damals verfolgte Fischer mit Vertretern des Elternrates die Redebeiträge der beiden Frauen, die im Nachgang für Unverständnis und Frust sorgten. Was nämlich seinerzeit nur auf Hinweis von Stadtrat Lothar Schlegel (CDU) zur Sprache kam, war, dass es im Vorfeld eine Umfrage unter den Betroffenen gab. Daran beteiligten sich 41 Personen, von denen 32 (76,2 Prozent) die Sommerschließzeit über 14 Tage ablehnten und sich zehn Teilnehmer (23,8 Prozent) dafür aussprachen.

Reaktion aus dem Stadthaus lässt lange auf sich warten

Da das klare Ergebnis ohne Echo blieb, bat der Elternrat die CDU-Fraktion um Hilfe und ein Gespräch mit Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD). Das Stadtoberhaupt sicherte hierbei zu, eine zweite Umfrage zu initiieren, die mit dem Stichtag 15. November endete. Auf eine Auswertung sowie Reaktion aus dem Stadthaus wartete das Elterngremium ewig und drei Tage. Erst am 18. Januar teilte Fachbereichsleiterin Pregel den Vertretern mit, bei alledem am Pilotprojekt ab 2022 festzuhalten.

Viel zu spät, wie Fischer meinte. „Zu diesem Zeitpunkt haben viele Mütter und Väter bereits ihren Urlaub eingereicht. Insofern kann ich den Unmut verstehen.“ Vor allem aber auch, weil zur jüngsten Ratssitzung am 1. Februar Oberbürgermeister Röglin verkündete, dass an der Umfrage des Stadthauses nur 15 Familien mitwirkten, wovon 13 gegen das Projekt votierten. Trotzdem soll es eine Sommerschließzeit geben. „Die ganze Sache hätte nie so hoch kochen müssen, wenn die Stadt Wurzen von vornherein fair mit den Eltern umgegangen wäre.“ Gründe für den Konflikt sieht Fischer in der „mangelnden Kommunikation“.

Stadtverwaltung hat jetzt ein zeitliches Problem

Und wie geht es jetzt weiter? Aus Sicht Fischers sei die Verwaltung in Zugzwang und habe ein zeitliches Problem. „Der Sommer ist schnell ran, und die nächste Stadtratssitzung findet erst am 15. März statt.“ Spätestens dann gehöre die Änderung der Betreuungssatzung auf die Tagesordnung der Volksvertreter. Schließlich sei die Stellungnahme der Rechtsaufsicht nicht nur an sie gegangen, sondern ebenfalls an das Stadthaus.

Zuletzt betont Oberbürgermeisterkandidatin Fischer, die selbst Mutter eines dreijährigen Sohnes ist, dass ihr Bemühen für den Elternrat nichts mit der Arbeit der Erzieherinnen zu tun habe. „Sie leisten eine hervorragende Arbeit unter erschwerten Bedingungen.“

Lesen Sie dazu auch:

Personalnot im Spielhaus: Kita Burkartshain schlägt Alarm

Wurzen seit Kita-Schließzeit in Burkartshain trotz Elternprotest durch

Von Kai-Uwe Brandt