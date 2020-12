Kitas und Schulen im Muldental öffnen für Notbetreuung

Muldental

Schulen und Kindereinrichtungen sind seit Montag geschlossen. Dennoch sind die Jüngsten gut aufgehoben. Denn in Kita und Horten zwischen Grimma und Wurzen wird eine Notbetreuung organisiert.

Bedarf in Colditz und Hausdorf überschaubar

Ein halbes Dutzend Schülerinnen und Schüler von insgesamt rund 150 wird derzeit an der Colditzer Grundschüler betreut. „Das ist die von uns erwartete Größenordnung“, berichtet Schulleiterin Katrin Knoll. Die Kinder würden zwischen 7.30 und 11.30 Uhr von jeweils einer Kollegin betreut und danach vom Hort übernommen. Allen anderen Kindern seien Lernaufgaben in schriftlicher Form mit nach Hause gegeben worden, darüber hinaus würden weitere Aufgaben über die Schulhomepage zur Verfügung gestellt. „Diese funktioniert sehr gut, weshalb wir bislang auch keine zwingende Notwendigkeit gesehen haben, andere Plattformen wie etwa Lernsax zu nutzen“, so Knoll, die in der Woche nach Silvester die Rückkehr von mehr Kindern in die Schule erwartet. „Wir stehen in jedem Fall bereit, wie überhaupt unsere Lehrkräfte für die Eltern jederzeit bei Fragen und Problemen erreichbar sind“, so die Colditzer Grundschulleiterin.

Sehr überschaubar ist die Zahl der im aktuellen Lockdown zu betreuenden Kinder in der kleinen Hausdorfer Grundschule, die 65 Schülerinnen und Schüler besuchen. „Am Montag ist kein Kind, am Dienstag eines gekommen“, berichtet Schulleiterin Andrea Böhmichen. Anders als an anderen Bildungsstätten erfolgt die Lernstoffversorgung in Hausdorf komplett auf analogem Weg. „Wir haben unseren Schülerinnen und Schülern am letzten Schultag ausreichend Material in schriftlicher Form an die Hand gegeben, sodass sie bis zum 10. Januar versorgt sind“, so Böhmichen.

Brandis zwischen den Feiertagen regulär geschlossen

Von den 135 Kindern, die in der neuen Brandiser Kindertagesstätte „Purzelbaum“ am Bahnhof angemeldet sind, wurden am Dienstag 25 betreut. „Aber einige wurden heute nicht gebracht, und weitere Anträge auf Notbetreuung laufen noch“, sagt Kita-Leiterin Maria Reichelt. Wenn sie den Vergleich zum März zieht, als im ersten Lockdown ebenfalls eine Notbetreuung organisiert wurde, wird dieses Angebot von den Eltern deutlich mehr nachgefragt. „Damals hatten wir nur fünf Kinder da.“ Die Betreuung der Mädchen und Jungen erfolgt getrennt nach Krippe und Kindergarten, „wobei die Gruppen so klein wie möglich gehalten werden“, sagt Reichelt. Eine Herausforderung sei, bei sich hier abwechselnden Erzieherinnen – einen Teil hat sie ins Homeoffice geschickt – den Kindern die Bezugspersonen zu erhalten. Die Betreuungszeit war, da in der Einrichtung nicht alle Stellen besetzt sind, seitens der Stadt schon vor dem Lockdown auf 7 bis 16 Uhr festgelegt worden. „Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Kita dann regulär geschlossen“, informiert Reichelt. Von Corona-Fällen ist der „Purzelbaum“ übrigens bisher verschont geblieben.

Grimma setzt weniger Personal in Notbetreuung ein

Die Stadt Grimma hat alle ihre 13 Kindertagesstätten und sieben Schulhorte für die Notbetreuung geöffnet. Nach Angaben von Jana Kutscher, Leiterin des Amtes für Schulen, Soziales und Kultur, werden seit Montag etwa 300 Kinder betreut. Das sind 15 Prozent der sonst üblichen Zahl. Die Eltern systemrelevanter Berufe können ihre Steppkes zu den gewohnten Zeiten bringen, die meisten der 20 städtischen Einrichtungen öffnen Kutscher zufolge von 6 bis 17 Uhr. Bereits Mitte voriger Woche hatten Stadt sowie Kita- und Hortleiterinnen einen Fahrplan geschmiedet. Die Eltern seien zeitnah informiert worden und hätten spätestens bis Sonntag gewusst, wie es am Montag weitergeht, so Kutscher. „Es ging aber schon etwas emotional in der vorigen Woche zu“, verrät die Amtsleitern. Schließlich sei es für viele Eltern nicht einfach, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Die meisten hätten keinen Urlaub mehr, und die Großeltern kämen auch nicht immer in Frage, da sie zur Risikogruppe zählen. Grimma beschäftigt über 200 Erzieherinnen und Erzieher. Da für die Notbetreuung der Kinder weniger Personal notwendig ist, nutzen sie die Zeit jetzt auch für konzeptionelle Arbeit, erläutert Kutscher. Manche hätten noch Urlaubstage, zudem würden Überstunden abgebaut. Kurzarbeit sei frühestens ein Thema, wenn der Lockdown am 11. Januar verlängert werden sollte.

Trotz hartem Lockdown wird auch in Grimma eine Notbetreuung in allen städtischen Kindertagesstätten gewährt. Quelle: Thomas Kube

Kinder werden in Gruppen getrennt betreut

Normaler weise tummeln sich 86 Kinder in der Grimmaer Kita „Sprungbrett“. Seit Montag spielen hier nur noch etwa 20 Mädchen und Jungen, die auch noch streng getrennt in einer der vier Gruppen bleiben müssen. Dabei hätten noch mehr Mütter und Väter Anspruch auf die Notbetreuung, wie die stellvertretende Kita-Leiterin Silke Seidel erzählt. Etwa ein Drittel der Kinder könnten abgegeben werden, doch manche Eltern systemrelevanter Berufe haben die Zeit bis Jahresende auch so überbrückt. Seidel geht denn auch davon aus, dass ab 4. Januar wieder mehr Kinder in der Einrichtung sind.

Den Steppkes selbst scheint es egal zu sein, dass viele ihrer Spielkameraden zu Hause bleiben müssen. „In jeder Gruppe ist jemand da, sie sind also nicht allein“, merkt Silke Seidel an. Und mit weniger Kindern könnten sich die Erzieherinnen beim Basteln für die Weihnachtszeit auch mal an aufwendigere Dinge wagen. In der Einrichtung arbeiten 14 Erzieherinnen, die teils selbst Kinder haben und auf eine Notbetreuung angewiesen sind. Ihnen bleibt jetzt auch mal Zeit, Dinge aufzuarbeiten.

Trebsen stößt auf Verständnis bei Eltern

Die Eltern lobt Silke Starke, Leiterin der Trebsener Kindertagesstätte „Vogelnest“. „Sie sind sehr einsichtig, wenn wir eine Notbetreuung ablehnen müssen, weil sie nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten“, sagt sie. „Und viele, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, suchen eigenständig nach Alternativen.“ Damit wären von den 30 Kindern, denen der Service eigentlich zusteht, nur 20 im Hause. In normalen Zeiten besuchen die Einrichtung, die bislang komplett von Corona verschont blieb, 110 Mächen und Jungen.

„Wir können jetzt abhandeln, was übers ganze Jahr liegenblieb“, erklärt Sylvia Künast, Leiterin der Lindhardter AWO-Kita „Funtasia“. Nur drei von 30 Kindern werden bei ihr momentan notbetreut, erst ab dem 4. Januar rechnet sie mit zehn bis 15 Kindern von Eltern mit systemrelevanten Berufen. „Also haben wir an der Konzeption unserer Einrichtung geschrieben. Außerdem war Großreinemachen angesagt“, sagt die Chefin.

Wurzen setzt auf Erfahrungen aus dem ersten Lockdown

Der DRK Kreisverband Muldental konnte am Montag mit seinen beiden Wurzener Kita-Einrichtungen „Kinderland Sonnenschein“ und „Spatzennest“ ganz ohne Probleme in die Notbetreuung gehen. „Wir haben dabei natürlich an unsere Erfahrungen des ersten Lockdowns geknüpft“, sagte DRK-Sprecher Daniel Kemp. Da es allerdings bis zum späten Freitag noch konkrete Details gab, mussten die Mitarbeiter eine Nachtschicht einlegen und informierten die Eltern sogar noch gegen 23 Uhr über die anstehenden Veränderungen. Derzeit, so Kemp, befinden sich in der Kita „Sonnenschein“ circa 100 Kinder in der Notbetreuung und knapp 70 im „Spatzennest“. Für jene Mädchen und Jungen, deren Mütter und Väter nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, richtete das DRK zudem ein digitales Angebot in Form einer Ideen-Schatztruhe ein. Über die Internetseite des Wohlfahrtverbandes gibt es Anregungen zum Basteln, Spielen sowie Rezepte.

Ebenso wie das DRK musste die Stadt Wurzen auf die aktuelle Situation reagieren. Wie Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) mitteilte, sei in allen kommunalen Kindertagesstätten sowie den Grundschulen eine Notbetreuung eingerichtet. Demnach würden beispielsweise in der Burkartshainer Kita „Spielhaus“ sechs Krippen- und neun Kindergartenkinder betreut, in der Kita Märchenland insgesamt sieben Kinder sowie in der Grundschule „An der Sternwarte“ 16 Hortkinder. Darüber hinaus legte die Verwaltung vorerst neue Öffnungszeiten fest – von 7 bis 15.30 Uhr.

Von LVZ