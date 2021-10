Klares Bekenntnis für neuen Stadtverkehr in Wurzen

Wurzen

Mit einem klaren Votum haben sich die Stadträte für die Verbesserung des Wurzener Stadtbusverkehrs ausgesprochen und zugleich einen Finanzzuschuss in Höhe von 40 000 Euro gebilligt. Mit dem Geld unterstützt die Kommune das Vorhaben der Regionalbus Leipzig GmbH für 2022 und plant jene Summe ebenfalls schon für den Haushalt 2023 ein.

Weshalb das Unternehmen mit Sitz im Bennewitzer Ortsteil Deuben eine Reform anstrebt, erläuterten Anfang Juli erstmals Prokuristin Sandra Jost und die Leiterin des Liegenschafts- und Kulturamtes der Landkreisbehörde, Iris Bode, vor den Mitgliedern des Technischen Ausschusses.

Wurzen verzeichnet sinkende Fahrgastzahlen

Demnach verzeichnet die Regionalbus Leipzig GmbH seit geraumer Zeit einen Rückgang der Fahrgastzahlen in Wurzen. Stiegen beispielsweise von August 2018 bis Juli 2019 noch 306 774 Personen zu, waren es ein Jahr später lediglich 242 588. Gründe für die Abstinenz liegen vor allem im unübersichtlichen Liniennetz, das zudem wichtige Zielpunkte im Stadtgebiet auslässt, sowie an der unzureichenden Taktfrequenz, insbesondere während der Wochenenden.

Eben jene Mängel sollen ab Dezember in einem ersten Schritt abgestellt werden. Im zweiten Schritt will die Regionalbus Leipzig GmbH dann sogar noch ab 2022 das Regionalnetz im Wurzener Land mit den Gemeinden Wurzen, Bennewitz, Lossatal sowie Thallwitz auf ein neues Qualitätsniveau heben. Für Wurzen sieht das Konzept der Zukunft jedenfalls drei statt bisher zwei Linien und weitere Haltestellen vor. Darüber hinaus ändern sich die Taktzeiten – auch an den Sonnabenden und Sonntagen.

Unternehmen geht vor dem Start in die Werbeoffensive

Bevor in wenigen Wochen der Startschuss fällt, geht das Verkehrsunternehmen aber erst einmal in die Werbeoffensive. Die Eröffnungsveranstaltung mit Freifahrtangeboten im Dezember und Januar sowie der Einführung eines neuen Tarifmodells sei laut Jost zum Wurzener Wichtelmarkt angedacht.

Entsprechende Erfolge mit der Reform des Stadtverkehrs verzeichnet die Regionalbus Leipzig GmbH bereits in den Städten Brandis und Grimma, die sich übrigens mit 40 000 Euro an der Umsetzung beteiligten. So nutzen beispielsweise in Grimma von August 2019 bis Juli 2020 über 701 000 Personen das optimierte Angebot.

