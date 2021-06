Klassik im Fenster: Wurzen setzt auf Hörgenuss hinter Glas

Wurzen

Mit Hörgenuss wollen der Kulturbetrieb Wurzen und der Verein Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land (SiW) nach der langen Corona-Zwangspause wieder in die Innenstadt locken. Wie und wann, verrät SiW-Vorstandsmitglied Marcel Buchta. „Schauplatz eines Konzertes der besonderen Art wird am Sonntag, 20. Juni, die Modeboutique ,Fashion for you‘ von Kerstin Lehmann in der Wenceslaigasse sein.“ Besonders deshalb, weil hier ab 17 Uhr klassische Musik hinterm Schaufenster erklingt und die Zuhörer dem Streichtrio per Kopfhörer lauschen können.

Die Idee stammt von Violinlehrerin Julia Hoffmann aus Anger-Crottendorf und sorgte bereits in der Leipziger Südvorstadt für Furore. Um ihre Aktion „Klassik im Fenster“ auch über die Grenzen der Messestadt hinaus zu etablieren, fragte Hoffmann bei Kulturbetriebschefin Bettina Kretzschmann sowie Marcel Buchta nach und fand offene Ohren. „Erst haben wir darüber nachgedacht, mit der Initiative auf leerstehende Geschäfte zu verweisen“, so der 38-Jährige. Kristina Jurich von der ehemaligen Ringelnatz-Buchhandlung und Olav Praetzsch vom Stadtcafé sagten sofort zu. „Allerdings eigneten sich beide Orte leider nicht.“

Konzert soll für Belebung der Innenstadt sorgen

Also legt Buchta den Schalter um und gewann die Modeboutique von Kerstin Lehmann als sonntägliche Konzertbühne. Denn gerade jetzt brauche das Zentrum verstärkte Aufmerksamkeit und Kunden, die die Läden aufsuchen. „Außerdem steht die Veranstaltung im Kontext mit unserer Bewerbung beim City-Wettbewerb ,Ab in die Mitte‘.“

Nach dreijähriger Pause möchten Katrin Hussock, Victoria Lehmann und Marcel Buchta an die früheren Erfolge anknüpfen. Immerhin überzeugte Wurzen 2010 mit dem Spielplatz „Ein Hafen zum Verweilen“ (Platz drei) und 2015 mit den „Hängenden Obstgärten“ am Schloss (Platz eins). Zur mittlerweile 18. Auflage von „Ab in die Mitte“ rückt der SiW-Dreier die Wenceslaigasse in den Fokus. „Unser Grundansatz ist es, Neugierde und Interesse bei den Leuten für die Geschäftsstraße zu wecken. Dabei soll unter anderem auch die Stadthistorie eingebunden werden.“ Erst kürzlich gab es daher eine Begehung mit dem Stadtchronisten und Ehrenbürger Wolfgang Ebert, mit dem Stadtarchitekten Hartmut Krause sowie Pfarrer Alexander Wieckowski.

Projektidee zum City-Wettbewerb nimmt Formen an

Noch macht Buchta um die Fortschritte bei der Suche nach den Projektdetails ein Geheimnis. Nur so viel gibt er preis: „Aus der Straße des Handels wird eine Straße des Wandels.“ Dabei sei sogar der Gedanke im Spiel, eventuell ein Teilstück der Wenceslaigasse wieder zur Fußgängerzone umzuwidmen. In den Prozess von der Idee bis zum fertigen Konzept würden übrigens insbesondere die Anwohner, Ladenbesitzer und Hauseigentümer einbezogen. „Ohne sie geht nichts.“ Bewerbungsschluss für „Ab in die Mitte“ ist der 17. September.

Aus Sicht von Buchta passt das Kammerkonzert „Klassik im Fenster“ am 20. Juni ideal zu den Bemühungen, die Innenstadt zu beleben. Insofern sei die Premiere ein erster Test, der bei gewünschtem Gelingen eine Fortsetzung finden könnte.

www.klassikimfenster.de

Von Kai-Uwe Brandt