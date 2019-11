Klein, aber fein: Macherner Agnestempel erstrahlt in neuem Glanz

Machern

Die Sängerinnen und Sänger des Germania-Chores mussten am frühen Sonnabendnachmittag eng aneinander rücken, um alle Platz im Macherner Agnestempel zu finden. Nach erfolgreich abgeschlossener Restaurierung stimmte der Gerichshainer Klangkörper einige Volkslieder an, um die Wiedereinweihung feierlich zu begehen.

Klein, aber fein: Mit diesen Worten brachte Projektleiter Thomas Schubach vom gleichnamigen Naunhofer Ingenieurbüro die Herausforderung auf den Punkt, die sich ihm in Gestalt des Tempels darbot. Dieser wurde 1806 vom damaligen Rittergutsbesitzer Gottfried Wilhelm Schnettger am Nordufer des Schwemmteiches errichtet.

Auftrag war eine echte Herausforderung

„Eigentlich hatten wir zum damaligen Zeitpunkt keine Luft für einen neuen Auftrag, als ich aber hörte, worum es ging, habe ich zugesagt“, so der Klingaer, demzufolge der Sanierungsbedarf enorm war. „Es war eine echte Herausforderung, die baulichen Notwendigkeiten mit dem Denkmalschutz in Übereinklang zu bringen.“

Macherner Park hat wieder eine sehenswerte Attraktion

Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Wir verfügen nun wieder über eine sehenswerte Attraktion an exponierter Stelle in unserem Park“, freute sich die Vorsitzende des Fördervereins Schloss und Landschaftsgarten, Johanna Hanspach, deren Verein ebenso wie die Gemeinde Machern je 8000 Euro für den Eigenanteil aufgebracht hatte. Der Hauptteil von 60.000 Euro wurde aus EU-Mitteln bestritten. „Es gibt im Gemeinderat nach wie vor Kontroversen darüber, ob es falsch oder richtig war, den Park vom Freistaat zu übernehmen“, so der stellvertretende Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU). „Ich stehe heute hier für das richtig“, so der Vize-Ortschef, der sich dankbar über die Möglichkeiten der Leader-Förderung zeigte. „Ohne diese Unterstützung“, so Frosch, „könnten wir Projekte dieser Art nicht stemmen.“

Von Roger Dietze