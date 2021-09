Kleines Länderspiel in Grimma – große Begeisterung: Viele Zuschauer?

Grimma

Für den FC Grimma ist es eine Premiere: Im neu gebauten „Husaren-Sportpark“ steigt das erste internationale Spiel überhaupt. „Wir freuen uns riesig darauf“, jubelt Harald Sather, Präsident des regionalen Fußballverbandes. Als Fifa-Linienrichter bestritt er selbst 103 internationale Spiele, darunter 27 Champions-League-Begegnungen sowie 220 Bundesliga-Partien – an der Seite. Auf dem sind nun Nachwuchsteams aus Sachsen und Estland.

Wiedergutmachung ist angesagt

Am 23. September, 16 Uhr, trifft die U-16-Nationalmannschaft aus dem Baltikum auf die gleichaltrige Auswahl des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV). Nico Knaubel, Trainer der Gastgeber, kündigt Wiedergutmachung an. Wen wundert’s: Beim ersten Aufeinandertreffen zwei Tage zuvor in Taucha mussten seine Jungs gegen die Esten eine bittere 1:2-Niederlage einstecken. Und das, obwohl sie in der ersten Halbzeit das klar bessere Team waren.

Schnappschuss vom ersten Vergleich in Taucha: Die Kapitäne der Sachsen (l.) und der Esten tauschen zur Begrüßung die Wimpel. Quelle: Alexander Rabe/SFV

„Wir sahen zwei völlig verschiedene Durchgänge“, bringt es der Coach auf den Punkt. „Von Beginn an hatten wir sehr viel Ballbesitz, traten dominant auf und ließen nach hinten nichts zu.“ Die Gäste aus Estland seien wie verwandelt aus der Pause gekommen, sehr robust und zweikampfstark. Knaubel spricht wörtlich von Kriegermentalität. „Und so bestraften die Esten unsere Schläfrigkeit am Ende brutal effektiv.“

Spiele mit besonderem Reiz

Für die 15-jährigen Talente aus den vier sächsischen Trainingszentren RB Leipzig, Chemnitzer FC, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue sind die beiden Partien eine echte Standortbestimmung. „Man spielt schließlich nicht jeden Tag gegen eine Nationalmannschaft“, sagt Co-Trainer Arvid Schröpfer. Bei jedem internationalen Vergleich könne man extrem hinzulernen.

Mit Plakaten wie diesem wird für die beiden Länderspiele in Taucha und Grimma geworben. Der Eintritt ist frei. Quelle: Haig Latchinian

Die Verbände von Sachsen und Estland kooperieren bereits seit Langem miteinander. „Vor zwei Jahren waren wir mit unseren Jungs zu zwei Freundschaftsspielen in Tallinn und hatten beide gewonnen“, sagt Alexander Rabe, Pressesprecher des SFV. Eigentlich sollten die Esten bereits im Vorjahr zu den Rückspielen kommen. Wegen Corona sei das Wiedersehen aber auf diese Woche verschoben worden.

Sachsens Fußball-Präsident im Stadion

Er wird sich das Spiel am Donnerstag im Husarenpark nicht entgehen lassen, sagt Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes. Der langjährige Europa-Parlamentarier aus Grimma begrüßt die freundschaftlichen Kontakte gerade zu Verbänden im Osten. „Es ist eben mal nicht Frankreich, Holland oder Belgien, sondern Estland.“ Außerdem gebe es eine Partnerschaft zum Kosovo.

Der Grimmaer Hermann Winkler ist Präsident des Sächsischen Fußballverbandes und am Donnerstag persönlich im Stadion. Quelle: Archiv

Estland sei zwar vergleichsweise klein und habe nicht einmal halb so viele Einwohner wie Sachsen, doch entwickele es sich sehr gut. „Was Internet & Co. angeht, sind uns die Esten sogar voraus“, sagt Winkler. Die Fußballverbände könnten voneinander lernen – Trainer genauso wie Spieler. Daher trainieren beide Teams in diesen Tagen in Leipzig auf derselben Anlage, übernachten im gleichen Hotel und essen auch gemeinsam.

Esten kommen mit 18 Spielern

Im „H4-Hotel“ in Paunsdorf haben die Delegationen immer wieder Gelegenheit, auf Englisch in Austausch zu treten. Per Bus geht es zum Training in die Sportschule nach Abtnaundorf. Zwischen beiden Spieltagen wurde für die Esten eine Stadtrundfahrt in Leipzig organisiert. Laut Managerin Ljubov Loboseva reisten die Gäste mit insgesamt 18 Jungs aus zehn Klubs an – etwa aus Tallinn, Tartu und Tabasalu.

Die historische Altstadt von Tallinn ist immer eine Reise wert. Quelle: Kaupo Kalda

Der FC Flora Tallinn ist der größte Sportverein Estlands. Über 2000 Jugendliche und Professionelle sind im 1990 gegründeten Klub aktiv. Derzeit spielt das Männer-Team in der Uefa-Conference-League. Für die U-16-Nationalmannschaft gilt der Trip nach Leipzig als echter Höhepunkt, da die „Dichte an Talenten“ in Sachsen viel größer als in der Heimat sei, so die estnischen Betreuer.

Gastfreundschaft in Estland

Jens Vöckler, Vorsitzender des SFV-Jugendausschusses, erinnert sich gern an die Hinspiele im Baltikum. „Unsere Kicker erlebten die Gastfreundschaft der Esten. Wir waren an der Ostsee und besichtigten die wunderschöne Altstadt von Tallinn.“ Es sei durchaus üblich, dass Fußball-Landesverbände direkte Kontakte ins Ausland pflegen, da sei Sachsen keine Ausnahme. „Berlin ist mit Schweden und Japan liiert, Bayern mit Mosambik.“

Der einstige Fifa-Linienrichter Harald Sather ist Präsident des regionalen Fußballverbandes und freut sich auf das internationale Match. Quelle: Andreas Neustadt

Harald Sather vom FC Grimma hofft am Donnerstag auf möglichst viele Zuschauer. „Unser neues Stadion fasst 1200 Besucher. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 15.15 Uhr.“ Sather erinnert an Grimmas große Länderspiel-Traditionen. 2003 und 2009 seien im Rahmen der U-19-Europameisterschaft der Damen beziehungsweise der U-17-EM der Herren jeweils Tausende Schüler aus dem gesamten Landkreis mit Bussen angekarrt worden.

Vorgeschmack auf später

Damals seien die Spiele noch im Grimmaer Stadion der Freundschaft ausgetragen worden, so Sather. „Derzeit können wir im neu gebauten Stadion im Husarenpark noch keine offiziellen Länderspiele ausrichten. Dafür fehlt es an ausreichend Stehplätzen und einer überdachten Tribüne an der Längsseite. Umso schöner, dass wir als Vorgeschmack zumindest dieses kleine Länderspiel veranstalten dürfen.“

Bei dem Spiel der deutschen U-17-Nationalmannschaft in Grimma 2009 strömten Tausende Schüler ins Stadion der Freundschaft. Quelle: Norman Rembarz

Sather lädt nicht zuletzt Nachwuchsteams der Region ein. Für die jungen Kickerinnen und Kicker sei die Begegnung der Esten gegen die Sachsen ein hervorragendes Anschauungsbeispiel. Bei der ersten Partie am Dienstag in Taucha nutzten etwa die B-Junioren vom SV Tresenwald Machern die Gunst der Stunde und schauten sich das Match an. Hinterher wertete Trainer Ronny Ilbig das Gesehene mit seiner Truppe aus.

Begeisterung ist gigantisch

„Habt Ihr gesehen, wie die Esten ihre Tore gefeiert haben?“, fragte Ilbig. Ein Junge im Halbkreis meldete sich zu Wort: „Zum Jubeln ist sogar der Torwart bis ganz nach vorne gestürmt. Das sieht man sonst nur beim WM-Endspiel.“ Der Tresenwalder Co-Trainer Owe Kaula stimmte dem zu. Die Begeisterungsfähigkeit sei gigantisch. Die Zuschauer in Grimma könnten sich auf hohe Ballsicherheit, gute Passquote und aggressives Pressing freuen.

Von Haig Latchinian