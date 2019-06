Brandis

Klettern? Das ist doch ein Kinderspiel! So könnte das inoffizielle Motto lauten, das über dem „7-Brüche-Wandertag“ stand. Die Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins (DAV) hatte für den Sonnabend anlässlich eines doppelten Jubiläums nach Brandis eingeladen. Zum einen besteht der DAV Leipzig seit 150 Jahren, zum anderen gibt es die Leipziger Kletterschule im Brandiser Ostbruch seit 100 Jahren.

Der Kletterfelsen in Brandis. Quelle: Bert Endruszeit

Junge Gäste im Brandiser Ostbruch

Ganz jung waren dagegen etliche Gäste, die sich am Ostbruch auf Klettertour begaben. So auch der sechsjährige Leipziger Jannes, der sich mutig an den Berg wagte. „Das habe ich noch nie gemacht, es macht richtig viel Spaß“, berichtete er stolz. Sein Vater Axel kannte den Ort schon von eigenen Klettertouren und hatte nun zwei seiner Söhne mitgenommen. „Das ist ein sehr schönes Event, das Wetter passt, und hier sind lauter nette Menschen.“ Klettern könne man schon ab vier Jahren, dafür würden sich vor allem Boulderhallen eignen. „Denn da kann man mal quer über die Wand klettern und sich im Fall des Falles auch auf die Matte fallen lassen.“

//Jubiläumsjahr Happy Birthday Kletterschule Brandis zum 100.Geburtstag 🎂🧗‍♀️🧗‍♂️ Wandert heute mit uns zum Ostbruch, wo... Gepostet von Deutscher Alpenverein (DAV), Sektion Leipzig e.V. am Freitag, 31. Mai 2019

Ausstellung beim Klettern in Brandis. Quelle: Bert Endruszeit

Ostbruch als Brandiser Hausberg

Für Betreuer Udo Brandler ist der Brandiser Ostbruch gewissermaßen der Hausberg. „Das ist schon ein gewisser Luxus, so einen Berg direkt vor der Haustür zu haben, wir sind ja hier im Flachland“, sagte der Macherner. Klettern fordere Kopf und Fitness gleichermaßen, das mache diesen Sport so schön. In diesem Jahr habe die Saison sehr spät begonnen, die kühle Witterung hielt viele Kletterer in Wartestellung. „Mit klammen Fingern kann man nicht gut klettern“, so Brandler. Für Betreuer Moritz Friedemann ist der Ostbruch der ideale Trainingsberg für Einsteiger. „Das ist hier eine relativ leichte Route, doch wer will, kann auch schnell an seine Grenzen kommen.“

Fernanda mit Raik Herrmann beim Klettern in Brandis. Quelle: Bert Endruszeit

Naturtalent in Brandis

Sportler sind am Berg immer klar im Vorteil „Ich bin beim Judo und beim Turnen“, verriet die achtjährige Isabella, die sich erstmals am Felsen versuchte. Auch die siebenjährige Hannah ist ein Judoka und fühlte sich am Berg pudelwohl. „Sie war noch nie klettern, sie ist wohl ein Naturtalent“, freute sich ihr Vater Rocco. „Das macht mich schon sehr stolz. Ich hätte nie gedacht, dass sie da hochgeht.“

Zum Klettern in Brandis waren viele Besucher gekommen. Quelle: Bert Endruszeit

Respekt vorm Berg

Sich selbst überwunden hatte einst Ilona Balzer. „Ich klettere seit 1997, damals musste ich meine Höhenangst bekämpfen.“ An ihre erste Klettertour erinnert sie sich noch genau. „Ich bin einfach den Felsen hoch und wieder runter, und das war wirklich mit Todesangst verbunden.“ Doch man könne alle Ängste überwinden. „Was bleibt ist aber der Respekt vor dem Berg, sonst wäre man ja lebensmüde.“ Heute geht sie gemeinsam mit ihrem Mann in die Berge. „Klettern ist für uns Entspannung und Abschalten vom Alltag. Auch ich bin erst relativ spät zu diesem Sport gekommen“, so Henry Balzer.

Aufstieg beim Klettern in Brandis. Quelle: Bert Endruszeit

Slackline ist hilfreich

Für Einsteiger empfehlenswert sei die Slackline, die man einfach zwischen zwei Bäumen spannen könne. „Da bekommt man ein Gefühl für das Gleichgewicht“, sagte Raik Herrmann vom DAV, der der jüngsten Besucher auf der Slackline unterstützte. Das Klettern erfreue sich eines immer größeren Zuspruchs. „Der DAV hat in Leipzig rund 4200 Mitglieder, das ist eine sehr beeindruckende Zahl.“ Kinder würden beim Klettern auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. „Auch die Jüngsten erleben dabei beispielsweise, wie wichtig das gegenseitige Sichern ist. Das fördert so ganz nebenbei die Persönlichkeitsentwicklung.“

Von Bert Endruszeit