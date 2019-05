Parthenstein/Klinga

Großer Jubel in der Klingaer Kindertagesstätte „Gänseblümchen“: 13 Fünf- und Sechsjährige haben am diesjährigen Teddy-Cup, der immer Ende April in der Naunhofer Parthelandhalle ausgetragen wird, teilgenommen und in der Gruppenwertung den ersten Platz belegt. Der große Teddy ist deshalb für ein Jahr in der Dorfstraße 31 zu Hause. Michael Schramm, der Vorsitzende des Vereins AktivSport Saxonia, überreichte jetzt in Klinga den Wanderpokal und außerdem die Urkunden an die Erst-bis Drittplatzierten in den einzelnen Wettkampfdisziplinen.

Teddy-Cup startete vor 14 Jahren in Naunhof

Großer Augenblick: Michael Schramm überreicht den Gewinnern in den einzelnen Disziplinen ihre Urkunden. Quelle: Ines Alekowa

Schramm und Tennistrainerin Kerstin Teichert haben den Teddy-Cup vor 14 Jahren in Naunhof ins Leben gerufen, wo der Verein auch seinen Sitz hat. Die Zahl der teilnehmenden Kitas hat sich schnell erweitert. „In diesem Jahr haben insgesamt 13 Einrichtungen in Naunhof, Parthenstein und Belgershain teilgenommen“, freut sich Michael Schramm über die große Resonanz. Deshalb hat der Verein sein Angebot vergangenes Jahr auf Wurzen ausgeweitet und in diesem Jahr auf Bennewitz und Deuben. Unterstützung erhält AktivSport Saxonia bei der Ausrichtung vom Kreissportbund ( KSB) Landkreis Leipzig. „Und seit einigen Jahren haben wir auch Schülerhelfer vom Freien Gymnasium Naunhof“, berichtet Schramm. „Idee des KSB ist es, den Teddy-Cup auf den gesamten Landkreis auszuweiten, aber dafür müssten andere Sportvereine mitziehen, um den Aufwand zu bewältigen.“

Teddy-Cup setzt auf ganzheitliche Ausbildung

Das Anliegen des Teddy-Cups liegt auf der Hand: „Wir wollen versuchen, mehr Kinder zum Sporttreiben zu bewegen“, sagt Schramm. In den Kitas, so die Erfahrungen des Vereinsvorsitzenden, seien viele Erzieherinnen unsicher, welche Übungen für die Kindern altersgerecht sind. „Wir helfen mit Anleitungen und haben auch mit Sportärzten zusammengearbeitet“, so Schramm. Der Teddy-Cup ist ein Siebenkampf: Hindernislauf, Liegestütze, Ballprellen, 40-Meter-Sprint, Dreierhopp, Standbeinsprung und Tennisballweitwurf. „Wir setzen auf eine ganzheitliche Ausbildung. Mit den Disziplinen werden Kraft, Schnelligkeit und Koordinationsvermögen gefördert“, erklärt Schramm.

Wander-Teddy geht nach Klinga

Kita-Leiterin Karina Kretschel ist natürlich stolz auf ihre Schützlinge, dass sie es auch einmal aufs Siegertreppchen geschafft und Großsteinberg den Wanderpokal abgenommen haben. Die Einrichtung nimmt seit mittlerweile sieben Jahren an dem Wettkampf teil und hat auch schon einmal einen dritten Platz errungen. Einmal in der Woche wird in der mit 50 Kindern relativ kleinen Einrichtung regulär Sport getrieben, erzählt Kretschel. Dabei wurden auch die Wettkampfdisziplinen geübt. „Wir haben sogar Hausaufgaben aufgegeben“, sagt sie und lobt die teils selber sehr sportlichen Eltern für ihre Unterstützung. „Die Kinder haben auch selbst Ehrgeiz entwickelt“, freut sie sich. Und auch, dass das gute Beispiel abfärbt. „Die Kleineren haben die Größeren beobachtet und dann von ganz allein zum Ball gegriffen und Übungen nachgemacht.“ Natürlich, so versichert Kretschel, werde man auch jetzt, da der Teddy-Cup vorbei ist, fleißig weitertrainieren und die Übungen in die Sportstunde integrieren.“ Schließlich gilt es, den Wanderpokal zu verteidigen. Wer den Teddy dreimal hintereinander gewinnt, darf ihn nämlich behalten. Das ist bisher nur den Naunhofer „Regenbogen“-Kindern gelungen.

Von Ines Alekowa