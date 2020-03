Klinik-Kitas in der Coronakrise sind die schlechteste Lösung

Landkreis Leipzig

Während Kitas und Schulen geschlossen sind und Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, gilt für Arbeitnehmer, die in sogenannten systemrelevanten Jobs arbeiten, eine andere Regelung. Insbesondere Pflegekräfte und medizinisches Personal werden überall gebraucht. Deswegen sind Betreuungslösungen gefragt. Betriebs-Kitas sollten das gerade in Kliniken oder Altenheimen nicht sein.

Thallwitzer Bürgermeister schlägt Alarm

Entwicklungen, die sich derzeit anbahnen, könne niemand ernsthaft wollen, warnte Thomas Pöge, Bürgermeister von Thallwitz: „Erste Firmen gehen schon dazu über, Mini-Kitas zu schaffen, in denen die Kinder der Mitarbeiter in den Betrieben betreut werden. Damit werden aber nur neue Infektionsketten geschaffen. Und das passiert sogar in einem Pflegeheim in der Region, in das die Mitarbeiter ihre Kinder mitbringen sollen“, schlägt der Thallwitzer Alarm. Damit würden alle Bestrebungen, Kontakte zu minimieren und besonders Ältere zu schützen, unterlaufen. „Das“, so Pöge, „kann die Politik nicht dulden.“ Noch sei Zeit, diesen aus der Not heraus geborenen Lösungen einen Riegel vorzuschieben.

In der Bad Lausicker Sachsenklinik sollen sich demnach Mitarbeiter um die Betreuung von Kindern der Kollegen kümmern, die als Pflegekräfte bei der Patientenversorgung gebraucht werden. Die Sachsenklinik betreut insbesondere ältere Patienten, die zur besonderen Gefährdungsgruppe gehören. Das Infektionsrisiko wäre durch die Kinderbetreuung innerhalb der Klinikräume unnötig erhöht. Der Ärztliche Leiter, Horst Hummelsheim, war für eine Stellungnahme am Mittwoch nicht erreichbar.

Bedarf der Mitarbeiter in Sana Klinken wird abgefragt

In den Sana Kliniken des Leipziger Landes in Borna und Zwenkau werden noch bis Donnerstag sämtliche Mitarbeiter (insgesamt arbeiten mehr als 1000 an beiden Standorten) gefragt, ob sie eine Betreuung für ihre Kinder in nächster Zeit brauchen. „Die Bedarfsabfrage soll klären, wie viele Kollegen ihre Kinder nicht zuhause lassen können, während sie Dienst haben“, sagt Sprecherin Janet Schütze. Das Unternehmen stehe in engem Kontakt zum Landkreis, um gemeinsam Lösungen zu suchen und den Eltern anschließend mitteilen zu können, wo diese ihren Nachwuchs in den kommenden Wochen unterbringen können. Eines schließt Schütze rigoros aus: dass Kinder in der Klinik betreut werden. „Viel zu gefährlich“, macht sie deutlich.

Muldentalkliniken verweisen auf Haftung

Die Muldentalkliniken haben für die ersten Mitarbeiter ebenfalls schon Bescheinigungen ausgestellt, dass diese in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten und demzufolge im Job unabkömmlich sind. „Das gilt für die Ärztin genauso wie die Mitarbeiterin in der Küche, die Reinigungskraft oder auch Mitarbeiter der Verwaltung. Denn wir brauchen alle, um den Klinikbetrieb und die Betreuung in den Pflegeheimen in Wurzen und Brandis aufrechtzuerhalten“, erklärt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken. Bislang sei für 22 Mitarbeiter an den Krankenhäusern in Grimma und Wurzen sowie für sechs Mitarbeiter im Bereich der Altenheimgesellschaft Muldental ein entsprechender Bedarf attestiert worden.

Schuffenhauer geht davon aus, dass diese Zahl noch weiter steigen wird. Die Muldentalkliniken zählen aktuell rund 1000 Beschäftigte. „Außerdem müssen wir mit der Situation umgehen, dass zahlreiche Pfleger, Ärzte und Schwestern aus dem Urlaub zurückkehren, den sie in der Regel im Ausland verbracht haben. Diese lassen wir vorsorglich 14 Tage zu Hause, um keine verdeckte Weitergabe des Virus zu riskieren.“ Ein personeller Aderlass, der unter anderem nur dadurch abgefedert wird, das alle planbaren Operationen seit Wochenbeginn in den Muldentalkliniken aufgeschoben werden. Was auch für Mike Schuffenhauer nicht in Frage kommt: Kinder von Mitarbeitern in der Einrichtung zu betreuen. „Das wäre schon aus haftungsrechtlichen Gründen, aber vor allem auf Grund der dadurch erhöhten Ansteckungsgefahr nicht zu verantworten.“

Kreissozialamt kontrolliert Altenheim in Borna

Das Kreissozialamt prüfte am Mittwoch die Information, wonach in einer Bornaer Pflegeeinrichtung angeblich mehrere Kinder von Mitarbeitern unter einem Dach mit besonders schutzbedürftigen Senioren betreut werden sollten. Die Annahme habe sich jedoch nicht bestätigt, teilte Amtsleiterin Karina Keßler mit. „Auch hier ist die Betreuung der Mitarbeiter-Kinder in Kitas und Schulen abgesichert“, so Keßler.

Von sp, jto, thl