Klinikbetten im Kreis Leipzig nur zur Hälfte belegt – langsame Rückkehr zur Normalität

Die befürchtete Welle von Corona-Patienten ist zur Erleichterung der Krankenhäuser im Landkreis Leipzig ausgeblieben. Verstärkt wirft das bei betroffenen Patienten die Frage auf, ob verschobene Operationen und Behandlungen bald wieder stattfinden können. „Wann wir wieder in den Regelbetrieb zurückkehren, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen“, sagt Janet Schütze, Sprecherin der Sana Kliniken Leipziger Land. Dies sei aktuell ja auch Gegenstand politischer Debatten.

Betten für potenzielle Covid-19-Fälle werden weiter freigehalten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte erklärt, die Krankenhäuser in Deutschland könnten ab Anfang Mai schrittweise den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Die Äußerungen Spahns seien zu begrüßen, erklärt Janet Schütze. „Sie decken sich mit den Forderungen der Kliniken beziehungsweise der Deutschen Krankenhausgesellschaft.“ Derzeit schmieden die Sana Kliniken einen Plan für die Rückkehr in einen Arbeitsalltag, der die Existenz des Virus weiter berücksichtigt. Man müsse jederzeit in der Lage sein, Covid-19-Patienten zu behandeln. Entsprechend seien Kapazitäten für potenzielle Krankheitsfälle auch weiterhin in ausreichendem Maße freizuhalten. Gleichzeitig, so die Kliniksprecherin, müsse man bei planbaren Operationen zum Regelbetrieb zurückfinden.

Ausreichend Kapazitäten für akut und chronisch Kranke

Die größte medizinische Krise der vergangenen Jahrzehnte beschert den Krankenhäusern bisher keinen Ansturm, sondern leere Flure. „Aktuell sind derzeit in den beiden Häusern in Borna und Zwenkau nur rund 54 Prozent der Betten belegt“, berichtet Janet Schütze. „Einige unserer Mitarbeiter haben die vergangenen Wochen daher auch genutzt, Überstunden abzubauen oder Urlaub zu nehmen.“ Die Behandlung von Patienten mit ernsthaften Beschwerden sei natürlich nach wie vor gewährleistet. „Kapazitäten für akut oder chronisch kranke Personen stehen in erforderlichem Maße zur Verfügung.“ Auch die Chefärzte bei Sana hatten mit Sorge beobachtet, dass seit Beginn der Coronakrise die Behandlung von Diagnosen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt zurückging und appellieren deshalb dringend: „Patienten mit ernsthaften Beschwerden sollten auch künftig ärztlichen Rat in Praxis oder Klinik in Anspruch nehmen.“

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in den Krankenhäusern der Region bislang behandelt wurden, ist vergleichsweise überschaubar. „In der Bornaer Klinik wurden bisher fünf Menschen stationär aufgenommen, keiner der Betroffenen musste intensivmedizinisch versorgt oder beatmet werden“, so die Sprecherin.

Muldentalkliniken haben Väterverbot im Kreißsaal aufgehoben

An den Muldentalkliniken wurde laut Geschäftsführer Mike Schuffenhauer bisher kein einziger Corona-Patient einer Behandlung unterzogen. Auch an den Krankenhäusern in Wurzen und Grimma haben vor dem Hintergrund der moderaten Entwicklung die Vorbereitungen auf eine Rückkehr zur Normalität begonnen. „Wir treffen Vorkehrungen, voraussichtlich ab 4. Mai mit vorsichtigen Schritten in den normalen Betrieb zurückzukehren“, erklärte Schuffenhauer am Montag.

Derzeit seien die Betten nur zur Hälfte ausgelastet. „Allerdings müssen wir abwarten, inwieweit das Sächsische Sozialministerium eine geänderte Allgemeinverfügung erlässt und was diese für Kliniken konkret beinhaltet.“ Zu ersten Lockerungen hatten sich die Muldentalkliniken bereits durchgerungen, als sie das ursprünglich verhängte Väterverbot im Kreißsaal nach kurzer Zeit wieder aufhoben. „Wir haben uns hier der Mehrheitsmeinung der Leipziger Kliniken angeschlossen“, so der Geschäftsführer. „Allerdings gelten für Begleitpersonen bei der Geburt strenge Hygienevorschriften.“ So dürften von den werdenden Papas weder Schmuck noch Uhren getragen werden. Handys seien zu desinfizieren, eine Schutzausrüstung zu tragen – und penible Händehygiene verstehe sich von selbst.

