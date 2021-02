Knappe Kassen: Bennewitz stellt Oberschule auf den Prüfstand

Bennewitz

Wenn der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua mit seinem Bauamtsleiter sprechen möchte, beamt er ihn per Mausklick in sein Büro. Teamsitzungen finden auf einem überdimensionalen Monitor statt. Abstand ist das Gebot der Stunde. „Wir haben alle Arbeitsplätze digitalisiert. Kameras und Headsets gehören zur Ausstattung. Und jeder, der zu Hause arbeiten kann, hat einen Laptop erhalten“, berichtet Laqua. Vor Corona hat das die Verwaltung nicht bewahrt. Im Dezember waren fünf Mitarbeiter erkrankt – ein Spiegel der Gemeinde, die im Frühjahr mit niedrigen Zahlen gestartet war und inzwischen von den Gemeinden im Muldental an dritter Steller bei den positiv Getesteten liegt.

Trotz Corona: Viele Projekte abgeschlossen

„Ja, 2020 hat wegen Corona Nerven gekostet“, bestätigt Laqua. „Aber das war auch das einzig Negative.“ Vielmehr sei das Jahr geprägt gewesen durch den Abschluss einer ganzen Reihe von Bauprojekten: Allen voran Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte in Deuben. Beendet wurde auch der zweite Bauabschnitt der Kanalverlegung in der Dorfstraße in Bennewitz, der dritte Abschnitt beim grundhaften Ausbau der Straße An der Teeplantage zwischen Bennewitz und Altenbach sowie – nach fünf Jahren Anlauf – der Radweg an der B6 in Deuben. „Dass Planung und Suche nach finanziellen Mitteln manchmal Jahre in Anspruch nehmen, ist den Bürgern kaum vermittelbar“, sagt Laqua.

Ein Schnitt, und die umgebaute und erweiterte Kita in Deuben – ein Projekt, das die Gemeinde über mehrere Jahre vorantrieb – war eröffnet. Quelle: Thomas Kube/LVZ-Archiv

Verzug beim Breitbandausbau

An mancher Stelle habe es auch gehakt, räumt er ein – Stichwort: Breitbandausbau. Noch zum Neujahrsempfang 2020 hatte Laqua den ersten Spatenstich in allen vier Kommunen des Wurzener Landes in greifbare Nähe gerückt. Doch erst Ende des Jahres wurden Ausbau und Betrieb des Netzes beauftragt. Die rechtssichere Ausschreibung habe viel Zeit beansprucht, so Laqua. „Es ist manches nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle.“ Derzeit sei man dabei, die 2017 zugesagten Fördermittel bei Bund und Land zu beantragen. „Wir liegen bei der Vorbereitung des Ausbaus in den nicht wirtschaftlichen Gebieten in Sachsen zwar immer noch an der Spitze“, sagt Laqua, „aber der Bürger hat inzwischen den Glauben verloren, dass wir noch Glasfaser bringen wollen.“

Vorhabenliste ist auch 2021 lang

Aktuell wird im Rathaus am neuen Doppelhaushalt 2021/22 gestrickt. Der soll im Mai/Juni beschlossen werden, wenn halbwegs gesicherte Zahlen über die verfügbaren Gelder vorliegen. Wie hoch der finanzielle Einbruch durch Corona ist, könne er noch nicht sagen, so der Bürgermeister. „Einbußen gibt es. Aber wir kommen nicht auf einen so hohen Betrag wie Grimma oder Wurzen, weil wir nicht so viele Gewerbesteuereinnahmen haben.“

Schließlich stehen auf der Agenda auch für dieses Jahr etliche Vorhaben: der nächste Abschnitt der Dorfstraße, der vierte und letzte Bauabschnitt An der Teeplantage, zwei Fahrzeuge für die Feuerwehr, bei deren Bestellung Bennewitz mit Rötha und Großpösna kooperiert. Hergerichtet werden müsste auch der Neuweißenborner Weg als Zufahrt zum Friedwald. „Der besteht jetzt seit fünf Jahren und wächst“, betont Laqua die Notwendigkeit. Für den Hochwasserschutz will die Gemeinde den Altenbacher Dorfteich ertüchtigen – 2020 fehlten Fördermittel – und ein Grundstück am Bahntunnel in Bennewitz kaufen, um hier mit einem Damm die Bergstraße zu schützen. Laqua schätzt, dass bis Baubeginn noch zwei Jahre vergehen, so lange dauern Planung und Bauantrag. Gewünscht auch ein Kunstrasen für Blau-Weiß Bennewitz.

Grundschulerweiterung ist nicht verhandelbar

„Aber mehr als die Grundschule wird der Haushalt über die bereits angefangenen Vorhaben hinaus nicht hergeben“, ahnt der Rathauschef. Die Haushaltdiskussion werde sich deshalb um die Frage drehen, was geschoben werden kann und was ganz aufgegeben werden muss. Unbedingt festhalten will er an der baulichen Erweiterung von Grundschule und Hort. In der Schule stehen die Schüler sozusagen schon vor der Tür; im Hort werden von sieben Räumen bereits zwei mit für Unterricht genutzt. Deshalb soll der Hort zusätzliche Räume im Jugendhaus erhalten, die bis zu den Sommerferien mit einer Klimaanlage ausgestattet werden. „Im vergangenen Jahr wollten wir mit dem Schulbau in das Förderprogramm Vitale Dorfkerne, sind aber rausgefallen“, erzählt Laqua. „Jetzt greifen wir auf den Beschleunigungstopf des Landes mit einer schon begonnenen Planung zu.“

Oberschule muss auf den Prüfstein

„Was allerdings auf dem Prüfstein steht – und das tut weh – ist die Oberschule“, sagt Laqua. Die sollte 2026 fertig sein, um den jetzt die Grundschule erreichenden Schülerzuwachs aufzunehmen. „Doch wenn wir anfangen müssten zu bauen, in 2023/24, kommen die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf uns zu.“ Im Moment bleibe nur die Option, das Vorhaben zu schieben. Zumal aus Dresden keine Hilfe zu erwarten sei. „Eigentlich hatten wir auf den neuen sächsischen Haushalt gehofft“, sagt Laqua. „Aber wenn ich den Fördertopf für Schulen sehe, frage ich mich, ob der Freistaat wirklich so wenig Geld hat, oder ob da jemand schläft.“ Mit dem besagten Beschleunigungstopf sei allenfalls „Lochflickerei“ möglich.

Betreutes Wohnen bleibt Schwerpunktthema

Neben den Jungen hat der Bürgermeister auch die Älteren im Blick. „Die hier zu halten, ist schwierig“, sagt er. Mit dem DRK als Investor und Betreiber des betreuten Wohnens im Alten Gasthof Bennewitz habe man einen Glücksgriff getan. Dennoch könne hier nur ein Achtel des Bedarfs abgedeckt werden. Laqua würde gern eine weitere Brache, den alten Bauhof in Bennewitz, an einen Investor verkaufen, der hier für betreutes Wohnen aufstockt. „Das Objekt liegt zentral mit kurzen Wegen zu Versorgungseinrichtungen und ist hochwassergeschützt.“

Sicher würde die mit den Gemeinderäten beabsichtigte Fahrt durch die Ortsteile weiteren Handlungsbedarf aufzeigen. Aber die hat Corona ausgebremst. Ein Thema dabei werden die angeschobenen Baugebiete sein, weiß Laqua. „Der Wiesenberg in Altenbach ist voll, Altenbach-West 1 ebenso – wir müssen aufpassen, dass der Zuwachs noch zu unserer Infrastruktur passt.“

Von Ines Alekowa