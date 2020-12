Knatsch um Düngeverordnung: Bauern aus dem Leipziger Land demonstrieren in Dresden

Dresden/Landkreis Leipzig

„Der Schuh drückt so sehr, dass selbst in der Pandemie diese Demonstration notwendig war. Wir Bauern mussten ein Zeichen setzen“, sagte Paul Kompe. Der 26-Jährige arbeitet bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Fremdiswalde bei Grimma und ist Vorsitzender des Vereins Land schafft Verbindung Sachsen, der gemeinsam mit dem Bauernverband am Montag in Dresden eine Kundgebung organisierte.

Rund 640 Traktoren aus ganz Sachsen, davon hundert aus der Region rund um Leipzig, waren dabei, so der Mit-Organisator. Dazu nach seinen Schätzungen 800 bis 1000 Menschen, die nach Corona-Schutzverordnung mit Mund-Nasen-Masken und Abstand demonstrierten.

Kundgebung vor Staatskanzlei

Der Konvoi fuhr am späten Nachmittag durch die Dresdner Innenstadt, vor der Staatskanzlei fand die Kundgebung statt. Bereits im März hatten 1500 Traktoren vor dem Landtag zum Thema „rote Gebiete“ und Düngeverordnung demonstriert.

Die Landwirte der Region trafen sich vorab und fuhren dann gemeinsam nach Dresden. Quelle: privat

Worum es geht: Zum 1. Mai 2020 trat die novellierte Düngeverordnung bundesweit in Kraft. Die besagt, es soll auf Flächen mit zu hohem Nitratgehalt – den „roten Gebieten“ – weniger gedüngt werden. Davon betroffen sind nach jetzigem Stand rund 170.000 von 900.000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche im Freistaat, teilte der Sächsische Landesbauernverband (SLB) mit. Im Landkreis Leipzig sind besonders Felder im Muldental betroffen.

Verluste in Größenordnung befürchtet

Die Bauern befürchten Verluste in Größenordnungen, wenn sie weniger düngen dürfen. Laut Kompe ist das je nach Region ein Minus von 250 bis 500 Euro pro Hektar. Für einige Betriebe sei dies existenzbedrohend. Zudem gibt es konträre Ansichten zu den Grundwassermessstellen, welche die Nitratwerte ermitteln. Mit vier Forderungen kamen die Bauern am Montag nach Dresden.

Hier beim CDU-Bauernstammtisch im Hotel Kloster Nimbschen bei Grimma im Frühjahr: Paul Kompe, Chef von Land schafft Verbindung Sachsen (r.), und Hans Uwe Heilmann, Vizepräsident des Sächsischen Landesbauernverbandes. Quelle: Thomas Kube

Erstens: Es soll in Sachsen endlich Bewegung in die Sache kommen. Ab 1. Januar 2021 ist die neue Düngeverordnung Gesetz, aber der Freistaat habe dafür immer noch nicht die Weichen gestellt. „Wir haben nur noch drei Wochen Zeit und das Gefühl, dass sich die Behörde nicht dahinter klemmt“, so Paul Kompe.

Zweitens: Das SLB-Gutachten soll anerkannt werden. Viele Landwirte haben erhebliche Zweifel an der Funktionsfähigkeit zahlreicher Grundwassermessstellen und daher auch an den Nitratwerten. Ein Gutachten sollte helfen, doch darüber gibt es Streit. (Details in der Infobox unten.)

Drittens: Die „roten Gebiete“ sollen deutlich verkleinert werden. Während bislang fast jeder fünfte Hektar Landwirtschaftsfläche in Sachsen als „rotes Gebiet“ ausgewiesen werden soll, haben andere Bundesländer schon deutlich reduziert. Zum Beispiel Schleswig-Holstein von 50 auf 10 Prozent und Thüringen von 19,4 auf 5,4 Prozent der Landesfläche.

Viertens: Die Düngeverordnung soll zur Chefsache werden. Mit dieser Forderung hatten die Landwirte am Montag gleich Erfolg. Im Anschluss an die Kundgebung sprachen SLB-Präsident Torsten Krawczyk und Paul Kompe mit Ministerpräsident Kretschmer. Das sei konstruktiv gewesen, „wir sind zuversichtlich“.

Nitrat gilt als krebserregend

Zuviel Nitrat im Boden – das Thema polarisiert schon lange. Schließlich gilt Nitrat in hoher Dosis als krebserregend. Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter Grundwasser. Nach Angaben des Bundes-Umweltamtes hält 18 Prozent des Grundwassers in Deutschland diesen Schwellenwert nicht ein.

Doch die Wasserversorger würden trotzdem sicher stellen, dass das Trinkwasser „fast allerorten“ unbelastet ist. „Um diesen Grenzwert einzuhalten, mischen die Wasserversorger häufiger unbelastetes mit belastetem Rohwasser, vertiefen oder verlagern Brunnen und schützen so das Trinkwasser und unsere Gesundheit“, heißt es auf der Homepage des Amtes.

Bundesamt setzt auf vorbeugende Maßnahmen

Allerdings seien diese Reparaturmaßnahmen teurer als vorbeugende Maßnahmen. „Deshalb ist es wichtig, Nitrateinträge in das Grundwasser zu vermeiden und die Stickstoffüberschüsse deutlich zu reduzieren. Etwa durch sparsamere und standortgerechte Düngung“, so das Umwelt-Bundesamt.

Die Kundgebung vor der Staatskanzlei am frühen Abend unter Corona-Bedingungen. Quelle: privat

„Wir wollen alle sauberes Grundwasser und wollen dafür Kompromisse eingehen“, betonte der Grimmaer Kompe. Doch die Bauern müssten noch wirtschaftlich arbeiten können. Die Düngeverordnung sei ja nicht das einzige Problem der Landwirte. Milch- und Schweinepreise seien aktuell „unterirdisch“, es gebe derzeit zu viele Baustellen.

Nitratbelastung aus DDR-Zeiten

Außerdem sei noch heute die Nitratbelastung aus DDR-Zeiten zu spüren, als es viel Tierproduktion im Leipziger Land gab. 40 bis 50 Jahre könnten Grundwasser-Veränderungen dauern.

Heute sei die Situation gänzlich anders: Im Freistaat Sachsen liegt die so genannte Großvieh-Einheit bei knapp 0,4 – eine halbe Kuh pro Hektar. Seiner Meinung nach düngen die Landwirte nach dem Bedarf der Pflanzen und nutzen auch digitale Hilfsmittel wie Stickstoffsensoren. Denn: „Kein Landwirt würde mit Absicht sein größtes Kapital, den Boden, zerstören.“

Hickhack um Messstellen Nitrat in hoher Dosis gilt als krebserregend. Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter Grundwasser. Gemessen wird das im Landkreis Leipzig an 29 Messstellen. Acht davon überschritten im vergangenen Jahr den Grenzwert, teilte das Sächsische Ministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft mit. Allerdings: Schon seit einiger Zeit haben Landwirte erhebliche Zweifel an der Funktionsfähigkeit zahlreicher sächsischer Grundwassermessstellen. Daher gab der Landesbauernverband im Februar 2020 ein Gutachten zur Evaluierung des Nitratmessstellennetzes im Freistaat bei der Hydor Consult GmbH in Auftrag. „Im Ergebnis stufte der Gutachter 127 der 173 untersuchten staatlichen Messstellen in der Gesamtbewertung, das entspricht 73 Prozent, als ’ungeeignet’, 18 als ’eingeschränkt geeignet’, weitere 21 als ’nicht bewertbar’ und nur sieben Messstellen als ’geeignet’ ein“, teilte der Verband mit. Die Landesbehörde wiederum prüfte das Gutachten der Berliner Firma und wollte das Resultat so nicht stehen lassen. Das Papier spiegele nicht den tatsächlichen Zustand der Messstellen wider und sei aufgrund der gewählten Methodik aus fachlicher Sicht nicht haltbar. Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) kündigte Investitionen an, um zu einem hoch qualifizierten Messnetz zu kommen, hieß es.

Von Claudia Carell