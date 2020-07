Landkreis Leipzig

Schule, Kita, Ärzte, Sozialarbeiter, Vereine – sie alle sind Hinweisgeber, wenn Kinder unter Umständen in Not geraten. Vielfach sind die Jugendämter darauf angewiesen, dass ein Netzwerk von Partnern das Wohl von Mädchen und Jungen mit im Auge hat, wenn Eltern mit der Erziehung überfordert sind und sich dies in Gewalt gegenüber den Schwächsten niederschlägt.

Die Corona-Zeit brachte vor diesem Hintergrund denkbar ungünstige Umstände mit sich: Familien hockten wochenlang aufeinander, ohne dass der Nachwuchs Kita oder Schule besuchen konnte. Hinzu kamen Stress und Überforderung durch Kurzarbeit oder Homeoffice, unter Umständen Existenzängste – und vielfach fürchteten Beratungsstellen und Kinderschutzverbände, dass sich der Frust der Großen an den Kleinen entlädt. Andererseits waren Orte, an denen man sonst auf misshandelte Kinder aufmerksam wird, über lange Zeit geschlossen. Lehrern, Erziehern ,Schulsozialarbeitern oder anderen Kontaktpersonen konnte so nicht auffallen, was möglicherweise schief läuft.

Dadurch war auch das Jugendamt in seiner Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Was viele befürchteten, ist nun leider eingetreten. Verzögert kommen immer mehr Meldungen von Kindeswohlgefährdungen an, weil Kinder jetzt wieder mehr soziale Kontakte haben und sich anderen Erwachsenen anvertrauen können. Einmal mehr zeigt sich, dass es auch aus diesem Grund richtig war, zum Beispiel die Kitas wieder regulär zu öffnen. Denn der Preis, den einige Betroffene für die wochenlangen Schließungen zahlen mussten, war ganz offensichtlich ein sehr hoher.

Von Simone Prenzel