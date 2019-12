Kommentar: Die Idee einer Leitstelle im Kreis Leipzig ist Unsinn

Landkreis Leipzig

Kommentar: Eine Leitstelle für den Landkreis ist Unsinn Kommentar von Thomas Lieb zum Vorstoß der Unabhängigen Wählervereinigung im Landkreis Leipzig, die Umsetzbarkeit einer Rettungsleitstelle im Landkreis prüfen zu lassen: Die Installation einer neuen Rettungsleitstelle im und für den Kreis Leipzig soll die Qualität im Rettungswesen verbessern UND die Finanzierungssorgen des Landkreises entschärfen? Man reibt sich bei der neuesten Idee aus der Wählervereinigung im Landkreis Leipzig verwundert die Augen. Sie ist aus mehrerlei Hinsicht unlogisch. Warum? Darum: » Die Leitstelle Leipzig ist kein Kostenfresser, weil dort funktional etwas schief liefe. Vielmehr sind die Anforderungen an die Dispatcher gewachsen – schon in ihrer Qualifizierung. Und die Voraussetzungen sind andere als noch vor wenigen Jahren: Der demografische Wandel, längere Einsatzzeiten und steigende Einsatzzahlen sind Gründe dafür, warum die Kosten steigen. » Die Leitstelle Leipzig ist keine komfortabel besetzte Verwaltungseinheit. Die (zu Recht besser bezahlten) Kollegen dort arbeiten am Limit, auch weil die Kostenträger auf die Sparbremse treten. Der Landkreis Leipzig hätte als einer der vier Kostenträger die Funktionalität der IRLS selbst steigern können, indem er Mittel für notwendige Ausstattung schneller freigibt. Mehr Fälle rechtfertigen auch mehr Personal. » Die Leitstelle Leipzig ist nicht der Sündenbock, wenn Hilfsfristen nicht eingehalten werden können. Fehlende Rettungsmittel in ganz Sachsen sind (unter anderem) das Problem. Und die Erfolgsquote bei der Verarbeitung von Notrufen liegen die Leipziger über dem sächsischen Durchschnitt. Die IRLS ist eine intelligente Lösung, an deren Schärfung zweifelsfrei gearbeitet werden kann – es geht immer besser. Alles Fakten, die auf eine neue Leitstelle im Landkreis Leipzig genauso zuträfen. Auch dort würden die Kosten – im Vergleich zur früheren Regionalleitstelle – steigen, weil die Voraussetzungen andere sind. Der Schritt zurück wäre: teurer Unsinn. Die andauernde Kritik aus der Kommunalpolitik macht die Situation nicht besser – gleichwohl sich die lautesten Kritiker nie die Mühe gemacht haben, sich Abläufe in Leipzig Großzschocher überhaupt mal anzuschauen. Mail an den Autor: t.lieb@lvz.de

