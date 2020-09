Machern

Zugegeben: Jede junge Familie im Leipziger Speckgürtel ist froh, wenn sie einen Kita-Platz ergattert. Die Erleichterung darüber sollte aber nicht überstrapaziert werden. In Machern, so scheint es, hat die Kommune den Bogen jetzt jedenfalls überspannt. Mit der Idee, Eltern zum Wäschewaschen zu verdonnern, schießt die Gemeinde übers Ziel hinaus. Auch wenn es in Borsdorf schon seit Ewigkeiten so praktiziert wird, fühlen sich große Teile der Macherner Elternschaft überrumpelt.

Es ist dabei sicher nicht der Aufwand, der die Betroffenen stört. Schließlich ruiniert es keine Haushaltskasse, wenn aller zwei Wochen ein paar Bärchen-Bezüge mehr oder weniger in die heimische Trommel wandern. Vor allem geht es ums Prinzip: Angesichts der vergleichsweise hohen Kita-Gebühren dürfen die Eltern erwarten, dass wichtige Leistungen wie eben ein frisch bezogenes Bett durch den monatlichen Betrag abgegolten sind. Immerhin kostet ein Neun-Stunden-Kita-Platz in Machern inzwischen 130 Euro, in Bennewitz sind es 110, im benachbarten Brandis gar nur 90 Euro. Wie bitte lässt sich erklären, dass ausgerechnet in Machern nicht mal frische Laken und Bezüge inbegriffen sind?

Hinzu kommt, dass innerhalb der Kommune die gleichen Gebühren gelten, man in Zukunft aber unterschiedliche Leistungen dafür erhält. Während die Macherner Diakonie-Kita die Bettwäsche weiterhin selbst wäscht, schauen die Eltern der kommunalen Kitas in die Röhre.

Zudem ist es mindestens ungeschickt, die Elternschaft wegen derartiger Peanuts dermaßen zu verunsichern. Und vor allem in Corona-Zeiten das völlig falsche Signal. Gerade jetzt sollten Hygienefragen nicht dem Zufall überlassen werden. Denn Fakt ist: Nicht in allen Haushalten ist der Hang zur Reinlichkeit gleich stark ausgeprägt. Außerdem gibt es Raucherfamilien, in denen die Wäsche nicht unbedingt nach Veilchen duftet. Zum anderen steht auch die logistische Frage: Soll die Bettwäsche vor Ort von den Eltern bezogen werden, so wie in Borsdorf, wo Muttis und Vatis in den Schlafräumen ein und aus gehen?

Zielführender wäre es allemal, gemeinsam mit weiteren Kommunen Druck auf die Politik zu machen, dass Städte und Gemeinden mit den explodierenden Kita-Kosten nicht allein gelassen werden.

Von Simone Prenzel