Konflikt mit dem Kleingartenverband Muldental geht in die nächste Runde

Wurzen

Der Inhalt des Beschlusses vom 7. Dezember lässt keinen Spielraum für Interpretationen. So beauftragte die Mehrheit des Wurzener Parlamentes zur letzten Sitzung des Vorjahres das Stadthaus, „den Hauptpachtvertrag für Kleingartenanlagen (Generalpachtvertrag) zwischen der Stadtverwaltung Wurzen und dem Regionalverband Muldental der Kleingärtner vom 26. Februar 1991 außerordentlich zum 31. Januar 2022 zu kündigen“. Passiert ist bislang nichts und deshalb befürchten die beiden Vereinsvorsitzenden der „Muldenaue“ und „Am Doktorteich“, Steffen Göttlinger und Rüdiger Weiß, dass das Ultimatum verstreicht – mit nicht unerheblichen Folgen.

„Wenn der Termin nicht gehalten wird, verlängert sich die Vereinbarung um ein weiteres Jahr, und dabei brennt uns allen das Thema unter den Nägeln“, betont Göttlinger. Denn mit der Auflösung des Kontrakts hätten sämtliche Wurzener Kleingartenvereine die Chance, unabhängig vom Regionalverband (RV) eigene Pachtverträge mit der Stadt abzuschließen. Diesen Schritt wollen nicht nur die Muldenaue und der Doktorteich gehen, sondern ebenfalls die Sparte „Am Windmühlenweg“.

Ausschuss bleibt Vereinsvorsitzenden eine Antwort schuldig

Das Trio trennte sich bereits 2017 von der Dachorganisation. Wenig später bot die Stadt der Dreierallianz den Grund und Boden zur Pacht an, musste aber dafür den bestehenden Generalpachtvertrag mit dem RV um jene Teilflächen kündigen. Hiergegen setzte sich nunmehr der Verband juristisch zur Wehr und klagte bis vors Oberlandesgericht. Jener jahrelange Rechtsstreit sollte mittels eines Kleingartenkonzeptes aus der Stadtverwaltung und per Entscheid des Stadtrates über die Kündigung des gesamten Pachtvertrages ein für alle Mal ad acta gelegt werden.

Göttlinger und Weiß begrüßen es nach wie vor, dass die Mehrheit der Mandatsträger der Beschlussvorlage im Dezember folgte. Allerdings käme es jetzt darauf an, den Zeitpunkt 31. Januar zu halten. Falls nicht, sei eine Kündigung erst wieder 2023 möglich und dann womöglich mit einem erneuten Votum der Abgeordneten. „Da wir erfahren haben, dass der Stadtjustiziar voraussichtlich bis Ende des Monates krankgeschrieben ist, wollte ich zum jüngsten Haushalts- und Finanzausschuss wissen, ob das Kündigungsschreiben schon rausgegangen ist“, so Göttlinger.

Eine Reaktion erhielt er vor dem Ausschuss nicht. Der hatte zwar aufgrund der Corona-Notverordnung eine Bürgerfragestunde auf Antrag von CDU-Fraktionschef Kay Ritter zugelassen, aber gleichfalls festgelegt, die Antwort schriftlich nachzureichen. „Ich finde es einfach lächerlich, wenn ich weder ein kurzes Ja oder Nein erhalte. Und ganz abgesehen davon, gibt es bis heute kein Schreiben an mich, welches uns über den aktuellen Stand der Dinge informiert.“

Stadthaus kann Terminfrist zur Kündigung nicht halten

Neben Göttlinger hofft auch Weiß auf ein gutes Ende und eine fristgemäße Kündigung. Ansonsten würden wieder Monate vergehen, ohne einen klaren Schnitt mit der Option des Neuanfangs zu ziehen. Immerhin seien die drei Vereine trotz ihres Austritts 2017 weiterhin verwaltungstechnisch an den RV gebunden, ergänzt Göttlinger. „Wir zahlen stets Mitte Januar die Pacht für das laufende Kalenderjahr an den Regionalverband und er dann an die Stadt.“ Jedoch behält sich der RV von den einzelnen Pachtsummen 20 Prozent ein, um Verwaltungsaufgabe zu finanzieren. Für die drei Sparten, so Göttlinger, gebe es diese allerdings nicht mehr.

Dass die Sorge des Duos keineswegs unberechtigt ist, zeigt sich auf Nachfrage in der Wurzener Stadtverwaltung. Wie Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) mitteilt, wäre die außerordentliche Kündigung noch nicht versandt worden und wird es außerdem bis zur Terminfrist am 31. Januar auch nicht. Über die Hintergründe schweigt das Stadtoberhaupt. „Ja, mir ist natürlich klar, dass sich damit der gesamte Prozess verschleppt und es voraussichtlich erst Ende 2023 zu einer Kündigung des Generalpachtvertrages mit dem Regionalverband Muldental der Kleingärtner kommt.“

Lesen Sie dazu auch:

Wurzen kündigt Pachtvertrag mit dem Regionalverband der Kleingärtner

Von Kai-Uwe Brandt