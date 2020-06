Kooperative vermarktet Produkte aus dem Wurzener Land

Wurzen/Bennewitz/Lossatal/Thallwitz

KORB – die Abkürzung steht für Kooperatives Regionalbündnis und versinnbildlicht zugleich, worum es den vier Wurzener-Land-Kommunen Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz geht: um einen größeren Warenkorb aus der Region für die Region. In einem ersten Workshop der Bürgermeister in Thallwitz wurden dafür die Weichen gestellt.

Forderung nach Vermarktungsmöglichkeiten vor Ort

Ein Anfang wurde bereits 2019 mit dem im Bennewitzer Rathaus koordinierten Projekt „Wertvoll“ gemacht. Die Stadt-Land-Partnerschaft zwischen Leipzig und dem Wurzener Land zielt auf Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Verbesserung des Klimaschutzes, indem Wertschöpfungsketten geknüpft werden, um in der Stadt nachgefragte Produkte direkt in der Region zu produzieren und lange Transportwege zu vermeiden. In einer im vergangenen Jahr veranstalteten Zukunftswerkstatt haben sich erste interessierte Produzenten vernetzt. „Dabei wurde auch die Forderung nach mehr Vermarktungsmöglichkeiten im Wurzener Land laut“, sagt der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos). „Es liegt uns am Herzen, dass die Produkte nicht nur nach Leipzig gehen, sondern eine größere Palette auch vor Ort, zum Beispiel im Hofladen in Deuben, erhältlich ist.“ Mit dem in diesem Jahr aufgelegten Bundesförderprogramm „Land versorgt“ ergab sich die Möglichkeit, das Vorhaben konzeptionell zu untersetzen.

Regionale Produkte liegen im Trend

Mehr Nahversorgung in den Blick zu nehmen, sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sagt Laqua und verweist auf aktuelle Trends und Entwicklungen. „Gerade Corona zeigt die Bedeutung einer funktionierenden Nahversorgung.“

Dorfläden haben derzeit Hochkonjunktur. Und geradezu explodiert ist seit Beginn der Corona-Pandemie in den Städten die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln, so genannten Ökokisten, die bequem per Lieferservice bis zur eigenen Haustür transportiert werden. Auf dem Land und in kleineren Städten fehlt diese Struktur. Deshalb streben Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz ein Netzwerk an, in dem Warenkörbe gepackt und Logistikstrukturen aufgebaut werden. Vielleicht auch in Verbindung mit weiteren Innovationen zur Nahversorgung wie einer Regio-App, die beispielsweise über Einkaufen und Essen informiert.

Dachmarke für mehr Sichtbarkeit

Dass allein die Milch von nebenan aus Nemt komme, Eier aus dem Geflügelhof Deuben und Kartoffeln aus Falkenhain genüge aber nicht, stellt Laqua klar. „Jedes für sich ist noch keine Marke.“ Ziel ist deshalb die Zusammenführung vorhandener Strukturen wie Direktvermarkter, Hofläden, Handwerksbetriebe unter einer Dachmarke mit einem gemeinsam getragenen Konzept. „Denn eine Dachmarke fördert die Sichtbarkeit von Region und Produzenten.“ Das Wurzener Land würde damit durchaus neue Wege gehen. „Denn was Dachmarken betrifft, ist Mitteldeutschland ein weißer Fleck“, konstatiert Laqua.

Bündnis für krisenfeste Region

Von dem Kooperativen Regionalbündnis versprechen sich die vier Gemeinden aber noch eine Reihe weiterer positiver Effekte: zusätzliche Absatzkanäle für Produzenten und Verarbeiter und damit Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen, eine resiliente Nahversorgung, die Verfügbarkeit von regionalen Produkten für alle, eine Steigerung der Wertschöpfung in der Region – kurz: eine krisenfeste und zukunftssichere Region.

„Bis jetzt haben wir Anfang Juni eine Ideenskizze eingereicht, bis September muss der Fördermittelantrag gestellt werden“, beschreibt Laqua das Vorgehen. Insgesamt rechne man mit einer 80-prozentigen Förderung der mit 62.500 Euro veranschlagten Personal- und Sachausgaben. Den Eigenanteil von 12.500 Euro tragen die drei Landgemeinden. Inzwischen wird an dem Konzept gearbeitet, das bis Dezember vorliegen soll. Dafür gilt es zu analysieren, wer mitmacht, was sich die Konsumenten wünschen und wie die Umsetzung funktionieren soll. Am Ende steht KORB – im doppelten Sinn.

