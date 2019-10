Wurzen/Kornhain

Reumütig steht er in seinen gelben Gummistiefeln am Container und hält mit dem Wasserschlauch auf die noch immer stark qualmenden Gartenabfälle: „Tut mir leid. Mein Fehler. Ich hatte mir nichts weiter dabei gedacht.“ Heiko Fischer von der gleichnamigen Kornhainer Autowerkstatt wusste nicht so recht, ob er weinen oder lachen sollte. Ihm war klar, dass er an diesem frühen Sonntagabend gerade den gesamten Wurzener Löschzug auf den Plan gerufen hatte – natürlich unabsichtlich.

Er habe den ganzen Sommer über gewartet. Jetzt wollte er endlich Ordnung schaffen: „Meine Frau war arbeiten, da dachte ich mir, legst mal los. Und weil es endlich auch mal geregnet hatte, schien mir der Zeitpunkt günstig.“ Dumm nur: Passanten sahen die schwarze Rauchsäule über dem Grundstück aufsteigen und alarmierten die Rettungsleitstelle. Diese ließ postwendend die Sirenen in Wurzen heulen.

Feuerwehr verschafft sich Zutritt zum Gelände

Die Feuerwehr rückt mit 18 Einsatzkräften und vier Autos an. Die Kameraden sehen den Qualm und verschaffen sich Zutritt zum Gelände, indem sie mit dem Bolzenschneider das Schloss knacken. Sie rechnen mit dem Schlimmsten, da eilt ihnen Heiko Fischer, der Vater der Eigentümerin, bereits entgegen. „Entschuldigung, meine Dummheit“, gibt er seine Schuld freimütig zu. Die Wurzener Feuerwehrleute machen sich daraufhin selbst ein Bild vom Brandherd.

Einsatzleiter Steve Kießling redet gar nicht lange drum herum: „Herr Fischer hätte das natürlich nie tun dürfen. Es lag keinerlei Genehmigung vor.“ Passanten hätten alles richtig gemacht. Niemand habe schließlich ahnen können, was hinter dem Brand stecke. Der Container ist von der Straße aus nicht einsehbar, dafür der Qualm umso bedrohlicher wahrzunehmen. Die Polizei ist vor Ort.

Gartenabfälle dürfen nicht verbrannt werden

Thilo Bergt vom städtischen Brand- und Katastrophenschutz stellt klar: „Seit diesem Jahr ist diePflanzenabfallverordnung aus der Mitte der 1990er-Jahre sachsenweit außer Kraft gesetzt worden. Dies bedeutet, dass Gartenabfälle prinzipiell nicht mehr verbrannt werden dürfen. Sie müssen anderweitig entsorgt werden.“ So gesehen hätte es selbst bei einer Beantragung niemals eine Erlaubnis gegeben.

Der Verursacher müsse mit einer empfindlichen Strafe rechnen, so Bergt. „Unser gesamter Löschzug war vor Ort, das wird alles andere als billig.“ Der Einsatz in Kornhain sei kein Einzelfall, sagt der Mann vom Amt. Immer wieder setzten sich Bürger über das Verbot hinweg. Heiko Fischer hält noch immer den Wasserschlauch auf den qualmenden Inhalt des Containers. Er bedankt sich bei den Kameraden und erwägt zusätzlich, sich mit einem Kasten Bier zu revanchieren.

Von Haig Latchinian