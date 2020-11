Kostenexplosion beim Neubau für Feuerwehr in Zweenfurth

Borsdorf/Zweenfurth

Die neue Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Zweenfurth steht, die Fahrzeuge sind schon untergestellt, doch der Preis ist hoch. Die bereits mehrfach nach oben korrigierten Kosten sind noch einmal gestiegen. Der Borsdorfer Gemeinderat bewilligte deshalb 60.000 Euro, die der Liquiditätsreserve des Haushaltes entnommen werden. Unterm Strich kostet der Neubau inklusive Herstellung der Außenanlagen damit stolze 460.000 Euro.

„Das ist deutlich teurer als geplant“, stellte Bürgermeisterin Birgit Kaden ( CDU) fest, die das Projekt von ihrem Vorgänger „geerbt“ hat, und warnte, dass selbst das möglicherweise noch nicht das Ende ist, denn noch sind nicht alle Arbeiten abgerechnet. Die jetzt festgestellten Mehrkosten resultierten unter anderem daraus, dass nun doch kontaminierter Boden teuer entsorgt werden musste, nachdem erste Proben nicht an der richtigen Stelle entnommen wurden. Auch bei der Befestigung der Sirene musste nachgebessert werden. Der Anschluss der Halle an das Bestandsgebäude war in der Kalkulation schlicht nicht berücksichtigt worden.

Die Halle steht, an den Außenanlagen muss noch Hand angelegt werden. Quelle: Ines Alekowa

Heftige Kritik aus den Reihen der Gemeinderäte

Nehme man die erste Projektpräsentation zum Vergleich, habe sich sie Summe mehr als verdoppelt. „Da kann man nur mit dem Kopf schütteln“, resümierte Tobias Uhlmann (Bürgerforum Gemeinde Borsdorf) und warnte: „Wenn wir nicht aufpassen, ist die Kasse bald leer.“ Er sah sich mit dieser Einschätzung nicht allein. „Die Situation ist ärgerlich“, stellte Arne Rodloff ( CDU) fest. Er führte sie „auf keine gute Planung im Vorfeld“ zurück. Rudolf Rübsamen (BfgB) wollte die Verwaltung aber nicht ganz aus der Verantwortung entlassen: „Wenn die Planungsaufsicht bei der Gemeinde liegt, darf man davon ausgehen, dass ein so gravierender Mangel wie der fehlende Gebäudeanschluss erkannt wird.“ Florian Kramer (Linke) kritisierte zudem, dass die Verwaltung eine Ersatzpflanzung versprochen habe, das Geld dafür aber gar nicht im Budget auftauche – drei Linden und zwei Kastanien, zwischen 50 und 80 Jahren alt, hatten der Halle sowie der auf die Beuchaer Straße geänderten Ausfahrt weichen müssen.

Kosten kennen nur eine Richtung – nach oben

Schon in der Vorbereitungsphase hatte sich der Neubau verteuert. Ursprünglich war er mit insgesamt 175.000 Euro veranschlagt und dafür 120.000 Euro Förder- und 55.000 Euro Eigenmittel im Haushalt eingeplant worden. „Aber eine erste Ausschreibung hat exorbitante Preise ergeben“, informierte Planer Rainer Bresch vom Borsdorfer Ingenieurbüro Bresch & Partner im Februar 2019 – Ergebnis: 260.000 Euro. Zur Schließung der Finanzierungslücke wurden andere Vorhaben verschoben. Im Dezember 2019 dann die nächste Hiobsbotschaft: Das einzige Angebot auf die Ausschreibung betrug nun sogar 360.000 Euro – nur für Fundament und Rohbau! Der Gemeinderat schlug es aus und bündelte vor einem erneuten Anlauf je 70.000 Euro für 2019 und 2020 aus der Landespauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes für das Vorhaben. Unterm Strich umfasste das Budget jetzt 400.000 Euro. Im März wurde der Auftrag an die IHB GmbH in Leipzig vergeben, die einen kostengünstigeren Modulbau anbot, aber für 183.000 Euro gab es auch hier nur die Hülle. Alles andere, von der Fußbodenbeschichtung über die Erweiterung der Heizung bis zu den Außenanlagen, kam obendrauf.

Neubau löst für die Wehr viele Probleme

All das ließe sich jetzt nun nicht mehr ändern, so Kaden. „Aber wir können daraus eine Lehre ziehen: nämlich genauer hinschauen und die Planer mehr in die Pflicht nehmen.“ „Und am Ende auch haftbar machen“, fügte Matthias Fehr (FWG) hinzu. „Denn so“, mahnte Renate Schlegel (BfGB) „können wir nicht mit öffentlichen Geldern umgehen.“

Für die Feuerwehr allerdings löst der Neubau ein ganzes Bündel an Problemen. Im Vorgängerbau, einer um die Jahrhundertwende errichteten und nach dem II. Weltkrieg für die Wehr umgebauten Scheune, war es spätestens mit dem zweiten Fahrzeug eng geworden. Und 2017 wurde ein die Statik beeinträchtigender Holzwurmschaden an der Zwischendecke festgestellt. Zu den baulichen Mängeln kam ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die Kameraden hinzu – durch die fehlende Aufstellfläche vor der Halle und die damit unmittelbare Ausfahrt auf die Kreisstraße.

Von Ines Alekowa