Lossatal

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Lossatal ist am Sonntagnachmittag ein jugendlicher Mopedfahrer verletzt worden. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er nach ersten Informationen von Einsatzkräften „in sehr kritischem Zustand“ mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Diese beiden Fahrzeuge kollidieren auf der Kühnitzscher Straße bei Zschorna im Lossatal. Quelle: Frank Schmidt

Das Unglück geschah kurz nach 17 Uhr auf der Kühnitzscher Straße, die von der S23 in Richtung Falkenhain unmittelbar hinter Zschorna rechts abzweigt und in den knapp zwei Kilometer entfernten Ort Kühnitzsch führt. Dort auf etwa halber Strecke kollidierte ein Renault, der von einer Frau in Richtung Kühnitzsch gesteuert wurde, mit dem entgegengekommenen Krad. Die Renault-Fahrerin blieb körperlich unversehrt, hatte jedoch sichtlich mental mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen. Auch ihr wurde durch Einsatzkräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes Beistand geleistet.

Markierung der Unfallstelle zwischen Zschorna und Kühnitzsch im Lossatal Quelle: Google Earth / Frank Schmidt

An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht näher bezifferter Sachschaden. Die Unfallursache wird nun von der Polizei untersucht. Die Ortsverbindungsstraße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt.

Von Frank Schmidt