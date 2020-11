Krankenhaus Wurzen wird lila angestrahlt

Muldental

Das Wurzener Krankenhaus wird am 17. November lila angestrahlt. Die Muldentalkliniken beteiligen sich mit dieser Aktion erstmals am Welt-Frühgeborenentag unter dem Motto „Purple for Preemies“ (lila für Frühgeborene). „In der Zeit von 16 bis 22 Uhr werden die Klinikgebäude von der Straßenseite her in lila Licht getaucht“, informiert dazu Beatrix Hundt, Sprecherin der Muldentalkliniken.

Der Welt-Frühgeborenentag wurde 2008 ins Leben gerufen und wird weltweit in über 120 Ländern begangen. Auch in der Region wolle man mehr Aufmerksamkeit für Frühgeborene und deren Familien schaffen, heißt es bei den Muldentalkliniken, die jährlich etwa 600 Neugeborene betreuen.

Von sp