Kratzer auf Autolack: Grimmaer erstattet Anzeige

Grimma

Auf dem Parkplatz am PEP in Grimma wurde erneut ein Fahrzeug beschädigt. Der Pkw, ein Seat Leon mit Landkreis Leipzig Kennzeichen, stand am 8. Februar auf dem unteren Parkplatz des Einkaufmarktes. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug gegen 11:20 Uhr abgestellt. Als er gegen 12:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, sah er, dass der Lack auf der Fahrerseite und der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand durch Kratzen beschädigt war. Er erstattete Anzeige. Durch den Geschädigten wurde die Schadenshöhe mit mehr als 1.000 Euro angegeben.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. 03437/708925100 zu melden.

Von LVZ