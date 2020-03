Kreative Netzideen aus dem Kreis Leipzig gegen den Quarantäne-Koller

Landkreis Leipzig

„Wir bleiben zu Hause, na und?! Das heißt ja noch lange nicht, dass wir nicht gemeinsam schöne Dinge tun können!“ So lädt etwa der Verein Schweizerhaus Püchau auf seiner Homepage ein. Im Landkreis Leipzig übertreffen sich Vereine, Einrichtungen und Dienstleister mit kreativen Ideen gegen den Quarantäne-Koller. Von Tanzschulen, Volkshochschulen und Kindereinrichtungen – die Möglichkeiten sind schier unendlich.

Etwas Schönes machen gegen den Wohnungskoller

Jede Menge Ideen hat Martina Jacobi und ihr Team gesammelt. Das Schweizerhaus Püchau ist sonst mobil und kreativ in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen unterwegs. Seinen festen Laden hat er in Wurzen, wo normalerweise Kurse stattfinden. Doch den schloss der Verein schon vor dem allgemeinen Verbot, „vorsorglich, weil wir generationsübergreifende Angebote haben“.

Jetzt sitzen auch die Künstler zu Hause, oft mit kleinen Kindern. „Wir haben uns gesagt, jetzt machen wir einfach was Schönes gegen den Wohnungskoller. Kunst und Kultur sind wichtig für den Menschen“, sagt Jacobi. Alle zwei Tage gibt es ein neues Angebot der Internetseite.

Schon gewusst? Aus Rotkohl lässt sich leicht Malfarbe herstellen. Quelle: Schweizerhaus Püchau

„Im Mittelpunkt steht die Familienzeit“

„Für die Eltern, die jetzt mit ihren Kindern den ganzen Tag zu Hause sind, ist das durchaus eine besondere Situation“, sagt Daniel Kemp, Kita-Leiter beim DRK Muldental in Wurzen. „Gegen den Lager-Koller bieten wir jeden Tag ein Angebot.“

Die Ideen stammen aus dem Fundus der mehr als 50 Erzieherinnen, „sie öffnen ihre Schatzkiste online“. Dabei geht um basteln, kochen, backen, lesen und spielen. So lässt sich eine Blumenvase aus einem Tetrapack gestalten oder ein Memory-Spiel malen. Auch „alte“ Spiele sollen wieder hervor geholt werden.

„Im Mittelpunkt steht die Familienzeit“, sagt Kemp. Später könnte aus all den Arbeiten eine Ausstellung entstehen oder vielleicht auch ein Bildband. Die Angebote werden jeden Tag auf Facebook und auf der Webseite des DRK Muldental veröffentlicht.

Liebe Eltern, heute mal ein leckeres und einfaches Rezept. Bananenbrot! Zutaten einfach zusammen mixen und ab in den... Gepostet von DRK Kreisverband Muldental e.V. am Dienstag, 24. März 2020

Tanzschulen bringen Schwung in die vier Wände

Wohin mit der überschüssigen Energie, wenn alle Sportstätten geschlossen sind und Laufen nicht jedermanns Sache ist? Die Tanzschulen haben darauf eine einfache Antwort: Tanzen. Und zwar nicht im Studio, sondern im eigenen Wohnzimmer. Ideen und vor allem Anleitungen auf digitalem Weg liefert unter anderem die Tanzschule Oli und Tina, die von Leipzig aus eigens gedrehte Tanzvideos in die Welt verschickt.

„In der Planung hatten wir diese Idee schon lange“, sagt Sandra Busse-Krause von der Tanzschule. Vorrangig sei es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gedacht gewesen, die wegen Krankheit oder Urlaub Tanzstunden ausfallen mussten. „Nun hat uns der Alltag überrollt, und jetzt ging es ganz schnell mit der Umsetzung“, so Busse-Krause.

In der Praxis sieht das so aus, dass die einzelnen Tanz- und auch Fitnesstrainer in der Tanzschule drehen oder gar live streamen. Kunden der Tanzschule haben kürzlich einen Zugang für eine App bekommen und können den ganzen Tag lang ihre vier Wände als Sport-Studio nutzen. Ein Stundenplan hilft bei der Auswahl. Und die reicht von Zumba über Kindertanz bis hin zu Salsa und HipHop.

So manche Übertragung landet aber auch für Nicht-Kunden im Netz, unter anderem eine ausführliche Tanzstunde zum Disco Fox und eine Anti-Langeweile-Choreographie für Kinder.

„Wir hoffen, dass uns die Kunden treu bleiben“, macht Busse-Krause deutlich. Deshalb sollen alle Kurse auch in den Sommer- und Herbstferien weiterlaufen.

Musik- und Volkshochschulen erarbeiten Online-Angebote

Die Volkshochschulen im Landkreis Leipzig „arbeiten daran, Online-Angebote jetzt verstärkt anzubieten. Auch für das Mehrgenerationenhaus wird es ein Angebot im Sinne von Sorgentelefon und Nachbarschaftshilfe geben“, berichtet der Leiter der VHS Leipziger Land, Ralph Egler.

In der Musikschule Ottmar Gerster sorgte die Schließung der Einrichtung und die Aussetzung des kompletten Unterrichts für einen kreativen Schwung bei den Mitarbeitern, die sich „sehr schnell Gedanken über mediale Alternativen zum gewöhnlichen Kursunterricht gemacht haben“, verriet der Leiter Klaus-Dieter Anders. Die Situation der Unterbrechung des Schulbetriebes stelle sich für die Mitarbeiter unterschiedlich dar. Gerade die freiberuflichen Musiker, die an der Schule unterrichten, hätten nun auch finanzielle Einbußen. Anders: „Die Betroffenheit ist da sehr unterschiedlich.“

Ideen hatten sie aber alle. Das ginge durchaus über den klassischen Unterricht oder Videokonferenzen und Schulungsvideos hinaus. „Es kommen auch Apps zum Einsatz, mit denen Aufgaben und Dokumente ausgetauscht werden. Und inzwischen entdeckt auch der klassische Klavierlehrer die Möglichkeiten des Internets für den Unterricht“, so der Musikschulleiter. Überhaupt, so Anders weiter, sorgt die Krise gerade diesbezüglich für ein Umdenken. „Ich mache beispielsweise die Erfahrung, dass Videokonferenzen durchaus effektiver sein können, als wenn man sich zu Beratungen im Konferenzraum trifft. Wer weiß, vielleicht sorgen einige Dinge, die wir jetzt aus der Not heraus tun, in Zukunft für neue Ideen.“

Von Claudia Carell, Julia Tonne und Thomas Lieb