Landkreis Leipzig

Die Regelverschärfungen nach dem Anstieg der Inzidenzen im Landkreis Leipzig auf einen Wert von über 10 sind noch nicht einmal in Kraft getreten, da schnellen die Zahlen erneut in die Höhe. Nach dem sprunghaften Anstieg von 17,8 am Mittwoch auf 31,0 am Donnerstag weist der Kreis nicht nur in Sachsen die höchste Inzidenz auf, sondern im gesamten mitteldeutschen Raum. Somit ist er kurz davor, den Schwellenwert von 35 zu überschreiten.

Testpflicht: Ungeimpfte müssen bald zahlen

Passiert das und hält sich dieser Wert über fünf Tage, treten am übernächsten Tag weitere Regeländerungen in Kraft. Das bedeutet unter anderem, dass für viele Aktivitäten – etwa beim Einkaufen, in der Innengastronomie und beim Besuch von Kulturstätten – wieder ein tagesaktueller Test notwendig wird. Dieser ist kostenlos – noch. Denn just am Dienstag wurde bei den Bund-Länder-Verhandlungen beschlossen, dass Ungeimpfte ab dem 11. Oktober selbst für Corona-Schnelltests aufkommen müssen.

Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen ab einer Inzidenz von 35 in Sachsen künftig also zahlen, wenn sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Das gilt – vereinfacht gesagt – für alles, was drinnen stattfindet.

Diese Corona-Regeln gelten ab einer Inzidenz von 35

Aber auch in anderen Bereichen gelten ab einer Inzidenz von 35 laut der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung wieder strengere Bestimmungen. Das erwartet den Landkreis, wenn er den Schwellenwert an fünf Tagen in Folge überschreitet:

Kontaktbeschränkungen

Es dürfen maximal zehn Personen unabhängig der Anzahl ihrer Hausstände zusammenkommen. Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht.

Verboten werden dagegen öffentliche und/oder spontane Festivitäten. An Beerdigungen und Eheschließungen dürfen nicht mehr als 30 Personen teilnehmen. Bei mehr als zehn Personen müssen alle Teilnehmenden einen tagesaktuellen Test nachweisen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten.

Gastronomie

Gastronomiebetriebe dürfen auch im Innenbereich für Besucherinnen und Besucher weiterhin öffnen – allerdings nur mit Hygienekonzept und Kontakterfassung. Sitzen in einem Gastronomiebetrieb – egal ob im Innen- oder Außenbereich – Personen aus mehreren Hausständen an einem Tisch, müssen diese einen tagesaktuellen Test vorweisen.

Geschäfte

Ladengeschäfte dürfen geöffnet bleiben, der Zutritt ist für ungeimpfte Kundinnen und Kunden nur mit einem tagesaktuellen Test möglich. Ausnahmen bilden Geschäfte, die die Grundversorgung sicherstellen, sowie Baumärkte. Die Maskenpflicht gilt bereits mit dem Anstieg der Inzidenz über 10 ab dem 13. August.

Beherbergung

Wichtig für Urlauber und Hotelbetreiber im Landkreis: Übernachtungsangebote sind weiterhin zulässig. Allerdings sind auch hier ein Hygienekonzept, Kontakterfassung sowie tagesaktuelle Tests der Gäste zu Beginn des Aufenthaltes nötig.

Messen

Die Ausrichtung von Tagungen, Kongressen und Messen mit Hygienekonzept und Kontakterfassung ist ebenfalls grundsätzlich erlaubt. Besucherinnen und Besucher müssen sich aber aktuell testen lassen.

Kulturstätten

Kulturstätten dürfen weiter öffnen, wenn sie ein Hygienekonzept und eine Kontakterfassung sowie die Vorlage eines tagesaktuellen Tests vorsehen. Darunter fallen Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Kinos, Theater, Bühnen, Opernhäuser, Konzerthäuser, Konzertveranstaltungsorte, Musiktheater und ähnliche Einrichtungen für Publikum.

Botanische Gärten und Führungen

Stadt-, Gäste- und Naturführungen aller Art im Innenbereich dürfen mit höchstens 30 und im Außenbereich mit höchstens 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden, wenn ein Hygienekonzept, eine Kontakterfassung sowie die Vorlage eines tagesaktuellen Tests vorgesehen sind.

Sport

Die Ausübung von Kontaktsport auf Innensportanlagen für Gruppen von bis zu 30 Personen ist erlaubt – unter Vorlage der tagesaktuellen Tests und mit Kontakterfassung. Das gilt auch für Fitnessstudios.

Bäder und Saunen

Hallenbäder, Kurbäder, Spaßbäder, Hotelschwimmbäder, Wellnesszentren, Thermen und Saunen dürfen geöffnet bleiben. Voraussetzung ist auch hier ein gültiges Hygienekonzept sowie die Erfassung von Kontaktnachweisen. Besucherinnen und Besucher müssen einen tagesaktuellen Test vorweisen. Die Testpflicht für Minderjährige in Freibädern entfällt. Schließen müssen dagegen Dampfbäder sowie Dampfsaunen.

Körpernahe Dienstleistungen

Körpernahe Dienstleistungen – wie etwa Friseurbesuche – sind mit Hygienekonzept, Kontakterfassung und tagesaktuellem Test der Kundin und des Kunden zulässig.

Von Hanna Gerwig