Kreis Leipzig: Nordmanntanne ist Nummer 1 bei den Weihnachtsbäumen 

Landkreis

Den Wald kaum vor lauter Bäumen sah am Wochenende Gerd Kießling. Der Mölkauer hatte den Tannenhof im Belgershainer Ortsteil Threna mit der festen Absicht angesteuert, auf Empfehlung seines Sohnes eine Rotfichte als diesjährigen Weihnachtsbaum auszusuchen. Gelandet ist der Rand-Leipziger nach einer Tour durch die Tannenhof-Bestände dann schließlich aber doch wieder bei der Nordmanntanne.

„Wenn man vor den Bäumen steht, fällt die Entscheidung nicht so einfach. Aber die wichtigsten Kriterien sind unabhängig von der Baumart die Form und die Größe, denn der Baum sollte nicht zu klein sein, aber noch in die gute Stube passen“, so der Tannenhof-Stammkunde.

Nadelwald-Baumschule an der S 38 in Threna

In diesem Jahr zum ersten Mal der großen Nadelwald-Baumschule an der Staatsstraße 38 einen Besuch abgestattet hat demgegenüber Jenny Jakob aus Markkleeberg. Und war von der Örtlichkeit sofort angetan. „Ich werde ganz sicher wiederkommen, weil die Atmosphäre sehr individuell ist und man zudem weiß, wo die Bäume gewachsen sind“, so die 31-Jährige, die ebenfalls zu einer Nordmanntanne griff. „Schon wegen der Kinder und den spitzen Nadeln der Fichte wegen kommt mir grundsätzlich kein anderer Baum ins Haus.“

Womit die Markkleebergerin hinsichtlich des Weihnachtsbaum-Geschmacks einer großen Mehrheit angehört. „Nur rund 15 Prozent unserer Kundschaft zieht der Nordmanntanne eine andere Nadelbaumart vor“, berichtet Tannenhof-Inhaberin Ines Röder. Da es aber aus nostalgischen Gründen immer noch einige Liebhaber von Fichte und Kiefer gäbe, würde man auch diese Baumarten vorhalten.

Trockenheit und Kälte setzten den Bäumen zu

Mit den meteorologischen Rahmenbedingungen in diesem Jahr zeigt sich die Nadelbaum-Fachfrau aus dem Muldental im Großen und Ganzen zufrieden. „Die nötige Feuchtigkeit war endlich wieder vorhanden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Bestände von der Trockenheit der vergangenen Jahre so schnell nicht erholen“, erklärt Röder.

Erschwerend hinzu gekommen seien Anfang dieses Jahres die zeitweise extrem tiefen Temperaturen, die insbesondere den jungen Nordmanntannen zugesetzt hätten. „Die Bäume verkraften zwar grundsätzlich tiefe Temperaturen. Aber es kostet sehr viel zusätzliche Arbeit, und die Frostschäden verwachsen sich erst nach zwei Jahren.“

Alle Hände voll zu tun: Marleen Lindner von der Frankenhainer Weihnachtsbaum GbR netzte am Wochenende vorrangig Nordmanntannen ein. Quelle: Roger Dietze

Ebenfalls einmal mehr hoch im Kurs steht die Nordmanntanne in diesen Tagen bei der Weihnachtsbaum GbR im Frohburger Ortsteil Frankenhain. „Auch bei uns liegt ihr Anteil im Verkauf bei etwa 80 bis 85 Prozent“, berichtet Inhaberin Marleen Lindner. „Wir haben aber in der jüngeren Vergangenheit auch schon Weihnachtsfeste erlebt, an denen aus welchen Gründen auch immer plötzlich die Fichte deutlich stärker nachgefragt war“, so die Geschäftsfrau aus der Rennstadt, in der auch Mirko Glöckner beheimatet ist.

Für den unverwechselbaren Duft: die Fichte

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren schon einmal eine Nordmanntanne als Weihnachtsbaum hatten“, erzählt der Familienvater. „Für mich ist der Duft, den ein frischer Nadelbaum verströmt, untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden. Und damit kann eine Nordmanntanne bei allen anderen Vorzügen, die sie bieten mag, nicht punkten“, so der Mittfünfziger.

Weihnachtsbäume aus der Heimat: Der Sachsenforst lud am Sonntag zum zweiten Mal im Dezember an seinen Böhlener Verkaufsstandort zum Selberschlagen ein. Quelle: Roger Dietze

Das mögen auch jene so sehen, die den Weihnachtsbaumverkauf des Leipziger Forstbezirkes in Böhlen nutzen, der am Sonntag in seine zweite Runde ging. Denn Revierleiter Carsten Pitsch hat traditionell ausschließlich Blaufichten im Angebot. „Andere Nadelbäume wachsen auf der Kippe nicht“, so der Forstfachmann. Rund 3000 Bäume hätten in diesem Jahr zum Verkauf gestanden. „Und es sieht gut aus, dass wir unser Ziel, etwa ein Drittel davon an die Frau und den Mann zu bringen, auch erreichen werden“, teilte Pitsch am Sonntagmittag mit.

In Burkartshain herrscht reger Betrieb

Zu diesem Zeitpunkt herrschte auch bei Müller’s Tannenbäumen im Wurzener Ortsteil Burkartshain noch reger Betrieb. Hier stand analog zum Tannenhof Threna und zur Frankenhainer Weihnachtsbaum GbR auch wieder die Nordmanntanne im Mittelpunkt des Kunden-Interesses. Mitarbeiter Maik Vierrath allerdings geht bei der Auswahl seines privaten Weihnachtsbaumes eigene Wege, wobei er die Vorzüge von Fichte und Nordmanntanne zu kombinieren vermag. „Ich bevorzuge traditionell die Coloradotanne, weil diese Baumart weiche Nadeln hat, lange hält und zugleich einen angenehm dezenten Zitronenduft verströmt.“

Von Roger Dietze