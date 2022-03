Kreismuseum Grimma zeigt besondere Ausstellung über die Ukraine

Grimma

Wie geht es jetzt den Menschen, die sie in der Ukraine traf? Ist all das Schöne, das sie auf ihren Reisen zu Gesicht bekam, schon bald zerstört? Marita Pesenecker kann es nicht fassen, welcher Schrecken über das Land gekommen ist. Schon einen Tag nach Putins Überfall entschloss sich die Leiterin des Kreismuseums in Grimma zu einer Sonderausstellung mit dem Titel „Ukraine – Reiseberichte“.

„Wir möchten Solidarität mit dem ukrainischen Volk bekunden“

„Wir möchten mit unseren Möglichkeiten Solidarität mit dem ukrainischen Volk bekunden“, sagt die Museumschefin im Namen ihres Teams und der Mitglieder des Freundeskreises. Die Ausstellung speist sich aus den Erinnerungen, Fotografien und Sammelstücken ihrer drei Reisen in das weite Land und wird am 3. April um 15 Uhr im Beisein von Landrat Henry Graichen eröffnet. Die 62-Jährige hofft, dass auch viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen kommen.

Erste Reise führte 2013 auch nach Lemberg

2013 reiste Marita Pesenecker zum ersten Mal in das osteuropäische Land, begleitete mit Mann und Schwester die enge Freundin Katrin Köstler auf der Spur ihrer Ahnen. Die waren 1836 von Böhmen nach Galizien ausgewandert und wurden im Dorf Machlinez sesshaft. Bis die Nazis die Deutschen 1941 „heim ins Reich“ holten, auch Köstlers Großeltern ihre Heimat verlassen mussten und nach Sachsen-Anhalt kamen.

Hauptziel der kleinen Reisegruppe war allerdings Lemberg (Lwiw), dessen Zentrum seit 1998 zum Weltkulturerbe zählt. Und abseits jeder großen Straße fanden die Vier dann tatsächlich nach Machlinez und Zeugnisse der Familie Köstler. Pesenecker wollte zwar noch unbedingt zum Ostereier-Ort Kolomyja, ihr Mann Norbert aber auf den abenteuerlichen Straßen keinen Achsenbruch riskieren.

Sorge um ukrainischen Ostereier-Künstler

Fünf Jahre später wurde der Wunsch doch noch Wirklichkeit, als Marita Peseneckers erneut in die Ukraine aufbrachen, auch Kolomyja aufsuchten und die Ostereier-Werkstatt von Oleh Kirashchuk in Augenschein nehmen durften. Die Museumschefin hatte den Mittvierziger in jenem Jahr auf der Leipziger Eierbörse kennengelernt. Kirashchuk stand schon 2014 auf dem Maidan auf der Seite der Demonstranten. „Vermutlich steckt er jetzt in Uniform an der Front und verteidigt sein Land“, sorgt sich Martia Pesenecker um den Ostereier-Künstler. Auf Mails reagiere er nicht.

Schließlich nutzte die Kunstliebhaberin jene Urlaubstage im Sommer 2018, um den Keramik-Ort Kossiw unter die Lupe zu nehmen und schließlich noch auf die Jagd nach kunstvoll gefertigten Tieren und Figuren zu gehen. Nicht aus Holz oder Metall, sondern aus vergänglichem Käse. In einem kleinen Karpaten-Dorf wurde sie tatsächlich fündig – aber das wäre eine Geschichte für sich. Genauso wie der dreitägige Adventsausflug im gleichen Jahr in die Hauptstadt Kiew. „Das ist eine moderne, supertolle Großstadt“, schwärmt Pesenecker und ist besorgt zugleich. In Lemberg etwa besichtigte sie auch die berühmte wie wunderschöne Boim-Kapelle. Die sei zum Schutz vor den Angriffen der Russen in den letzten Tagen verschalt worden, kann es die Kunstfreundin nicht fassen.

Das Kreismuseum Grimma zeigt ab Sonntag eine Sonderausstellung zur Ukraine. Neben Fotos sehen die Besucher viele Kunstgegenstände. Quelle: Thomas Kube

Auf ihren Reisen entstanden zahlreiche Fotos, etwa 200 hat Pesenecker für die Präsentation im Kreismuseum ausgewählt. Darüber hinaus zeigt sie kunstvoll verzierte Ostereier, Keramik-Stücke, Kleidung und natürlich einige Käse-Tiere – alles Kunstgegenstände, die sie in ihrer Sammelleidenschaft aus der Ukraine mitgebracht hat. In dem Land gehören Ostereier zur Nationalkultur. Sie sind Symbole für die christliche Tradition. Zu jedem Bild und zu jedem Kunstwerk weiß die 62-Jährige eine Geschichte zu erzählen und formulierte für die Sonderausstellung drei Reiseberichte, die sich aus persönlichen Erinnerungen speisen. Außerdem gibt es Erläuterungen zu den aufgesuchten Ortschaften.

Museumsleiterin Marita Pesenecker füllt die Vitrinen im Erdgeschoss. Das Kreismuseum Grimma präsentiert ab Sonntag eine Sonderausstellung über die Ukraine, die sich aus Erinnerungen, Fotos und Kunstgegenständen dreier Reisen von Pesenecker speist Quelle: Thomas Kube

Aufruf, Geld zu spenden für die Menschen in der Ukraine

Es sei keine politische Ausstellung, bekräftigt Marita Pesenecker. Sie führe vielmehr das schöne Land und dessen herzliche Menschen vor Augen. Immer mehr vor dem Krieg flüchtende Ukrainer träfen in diesen Tagen im Landkreis ein, so die Museumsleiterin. „Wir wollen sie mit der Ausstellung willkommen heißen und zeigen, dass ihr Land bei uns präsent ist.“

Im Rahmen der Ausstellung wird auch zu Geldspenden aufgerufen. Marita Pesenecker hat bereits Kontakt zur Arche Nova aufgenommen, einer Initiative für Menschen in Not. Die soll das in Grimma gespendete Geld erhalten. „So wird an Ort und Stelle geholfen“, weiß die Museumschefin.

Zur Eröffnung der Sonderausstellung am 3. April um 15 Uhr wird auch Ex-Landrat Gerhard Gey mit seiner Gitarre erwartet. Und auf dem Museumshof wird Borschtsch gereicht. Die Ausstellung ist dann bis zum 3. Juli im Kreismuseum Grimma, Paul-Gerhardt-Straße 43, von Dienstag bis Freitag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

