Landkreis Leipzig

Erneut werden vom Kreissportbund Landkreis Leipzig die Sportler des Jahres gekürt. Zahlreiche Vereine haben ihre Vorschläge zu den Damen und Herren, den Nachwuchstalenten und den Mannschaften eingereicht. Neben einer Fachjury können sich in den kommenden Wochen alle Bewohner des Landkreises Leipzig an der Wahl beteiligen und ihre Stimmen abgeben.

Die Wahl der Sportler des Jahre 2019 hat begonnen. Quelle: Leipziger Volkszeitung

In sechs Kategorien wird abgestimmt: Nachwuchssportler, Nachwuchssportlerin, Nachwuchsmannschaft, Sportler, Sportlerin und Mannschaft. In dieser Sonderveröffentlichung stellt die Leipziger Volkszeitung alle Kandidaten aus allen Rubriken mit Bild und Kurzbeschreibungen der größten Erfolge des letzten Jahres vor. Nun ist es an den Lesern, sich zu entscheiden. Es gilt: Bitte für alle Kategorien eine Stimme abgeben, aber in jeder Rubrik nur einen Kandidaten ankreuzen. Bei der Auszählung der Stimmen zur Sportlerwahl wird nur eine Teilnahme pro Einsender gewertet.

Hier geht’s zum Online-Voting:

Wählen Sie Ihre Sportler des Jahres 2019 im Landkreis Leipzig

Bis zum 15. März haben die Leser Zeit, die Original-Stimmzettel an den Kreissportbund zu senden ( KSB Landkreis Leipzig, Bahnhofstraße 25, 04683 Naunhof) – oder sich online zu beteiligen. Unter allen Einsendungen werden dreimal zwei Freikarten für den Sportlerball verlost.

Am 28. März erfahren die erwachsenen Kandidaten, wer nun den Titel Sportler oder Mannschaft des Jahres 2019 für sich verbuchen darf. Beim traditionellen Sportlerball werden die Sieger in der Stadthalle Zwenkau gekürt. Der Beginn ist 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Die Nachwuchssportler und -mannschaften werden gesondert ausgezeichnet und noch vor dem Sportlerball zur großen Party in das Kinderparadies Grimma eingeladen, wo mit einem bunten Programm ein toller Nachmittag stattfindet. Am 19. März sind alle nominierten Nachwuchssportler und ihre Eltern eingeladen.

Lesen Sie auch:

Von lvz