Wie sicher lebt es sich im Landkreis Leipzig? Eine Frage, auf die Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze am Montagabend bei einem Forum im Böhlener Kulturhaus Antworten gab. Demnach sei die registrierte Kriminalität weiter rückläufig – sowohl in der Region wie im gesamten PD-Bereich. „Und das, obwohl die Einwohnerzahlen gestiegen sind.“

Neben Schultze hatten SPD-Innenexperte Albrecht Pallas, Eckehard Goudschmidt als stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie der Böhlener Bürgerpolizist Enrico Künzel im Podium Platz genommen. „Wurden im Landkreis Leipzig im Jahr 2015 noch rund 16 000 Fälle registriert, ging deren Zahl 2018 auf rund 14 000 zurück. 2019 wurden dann noch einmal 1,4 Prozent weniger Straftaten als im Jahr zuvor erfasst.“ Schultze räumte dennoch ein, dass das Sicherheitsgefühl bei vielen Menschen beeinträchtigt sei. Die Zahlen allerdings würden dazu zumindest im ländlichen Raum nicht unbedingt Anlass geben.

Straftatenniveau auf dem niedrigsten Stand seit Jahren

Insgesamt befinde sich das Straftatenniveau im PD-Bereich, zu dem die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig gehören, mit knapp 99 000 Fällen jährlich auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. In Relation zur Großstadt Leipzig können die Bewohner zwischen Wurzen, Borna, Grimma und Geithain vergleichsweise ruhig schlafen. „Im Landkreis Leipzig ereignen sich derzeit 5400 Straftaten pro 100 000 Einwohner im Jahr. In der Stadt Leipzig sind es 12 300 – also mehr als das Doppelte“, erläuterte Schultze. Die Revierbereiche Borna und Grimma bleiben damit auch unter dem sachsenweiten Durchschnitt, der bei 7500 Straftaten pro 100 000 Einwohner liegt.

Entwicklung der Gesamtkriminalität im Landkreis Leipzig. Seit 2015 geht die Zahl der registrierten Straftaten zurück – bei gleichzeitig steigender Aufklärungsquote. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Sachsen will 1000 Polizistenstellen aufstocken

Präsenz und Sichtbarkeit der Ordnungsmacht - das war das Zauberwort der anschließenden Diskussion. Albrecht Pallas, Innenexperte der sächsischen SPD und früher selbst Polizist, erinnerte noch einmal daran, dass sich Sachsen in der Vergangenheit eine offene Flanke bei Bildung und Sicherheit geleistet habe. „Den fehlerhaften Kurs des Stellenabbaus hat die Koalition inzwischen korrigiert. Aber abgebaut und gekürzt ist schnell. Die Versäumnisse jetzt aufzuholen, wird hingegen dauern“, prophezeite der Innenexperte. Sachsen wolle bis zum Jahr 2024 landesweit 1000 neue Polizisten einstellen. „Davon wird allerdings nicht nur der Streifendienst profitieren. Auch die Kriminalpolizei muss aufgestockt werden, um die Täter zu schnappen.“

Polizeipräsident appelliert an Eigenverantwortung

Verteilung der Kriminalität innerhalb der Polizeidirektion Leipzig mit den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sowie der Stadt Leipzig. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Ob es sich lohnt, kleinere Diebstähle überhaupt anzuzeigen, wollte ein Teilnehmer wissen. „Jeder Diebstahl, der zur Anzeige gebracht wird, ist eine Chance für uns“, ermunterte Schultze dazu, die Polizei einzuschalten. „Denn er hinterlässt Spuren, die helfen, ein umfassenderes Lagebild zu erhalten.“ Gleichzeitig appellierte der Polizeipräsident an die Eigenverantwortung der Bürger: „Das geht schon damit los: Schließe ich mein Fahrrad ab? Spreche ich Unbekannte an, die augenscheinlich nicht in eine Wohnsiedlung gehören? Und wie sichere ich meine Fenster und meine Terrassentür?“ Wichtig sei ebenso das Verständnis dafür, dass Sicherheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei und regionale Bündnisse erfordere.

Bürgerpolizist als wichtiger Ansprechpartner in Böhlen

Für das Sicherheitsgefühl der Bürger – so der einhellige Tenor – sei es wichtig, einen Ansprechpartner vor Ort zu wissen. Das ist in Böhlen Bürgerpolizist Enrico Künzel. Seit vier Jahren nimmt der 58-Jährige Anzeigen auf, befriedet Nachbarschaftskonflikte, bearbeitet Ermittlungsersuchen. Er kennt inzwischen seine „Pappenheimer“ ebenso wie einzelne Brennpunkte und schwört auf die gute Zusammenarbeit mit der Kommune. „Beim Thema Sicherheit und Ordnung müssen alle an einem Strang ziehen. Und das klappt in Böhlen.“ Wichtige Ansprechpartner für ihn seien auch die Schulsozialarbeiter, berichtete Künzel. Durch enge und vertrauensvolle Kontakte könne hier vieles geklärt werden. Besorgte Anfragen, ob es in Böhlen eine Drogenszene gibt, verneinte der Bürgerpolizist. „Sicher gibt es einzelne Konsumenten. Aber öffentliche Plätze, an denen Drogen gehandelt werden, sind in Böhlen nicht mehr existent.“ Auch Zeiten, in denen die Polizei aufgestockt wurde, weil die Stadt zeitweilig Standort einer Erstunterkunft für Flüchtlinge war, seien Geschichte. Inzwischen gebe es in seinem Verantwortungsbereich nur noch die Gemeinschaftsunterkunft in Rötha. Und auch mit der, berichtete Künzel, habe er „bis auf kleinere Ladendiebstähle“ keine nennenswerten Probleme.

Von Simone Prenzel