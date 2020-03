Die Feuerwehr musste am Sonnabend zu einem Küchenbrand nach Panitzsch ausrücken. Unklar ist noch die Ursache für die Flammen. Der Hausbewohner musste von einem Arzt behandelt werden.

Küchenbrand in Panitzsch – Feuerwehr öffnet Zimmerdecke

Ein Verletzter - Küchenbrand in Panitzsch – Feuerwehr öffnet Zimmerdecke