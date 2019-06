Bennewitz

Am Montag sind in der Mittagszeit etwa 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Gemeindeverband Bennewitz bei Wurzen an die Schläuche gerufen worden. Auch die Wurzener Drehleiter rückte aus – sie kam allerdings nicht zum aktiven Einsatz. Grund war ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus, der nach Angaben der Feuerwehr vor Ort mutmaßlich durch einen defekten Geschirrspüler verursacht wurde.

„Da es zum offenen Feuer kam, welches wir mit einem ersten Löschangriff unter Atemschutz schnell unter Kontrolle bekommen konnten, kam es zur starken Rauchentwicklung, sodass das gesamte Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde“, bestätigte Gemeindewehrleiter Olaf Ettig.

Bewohnerin und ein Floriansjünger werden notärztlich betreut

Die Bewohnerin, eine Rentnerin, konnte sich zwar selbst schnell nach außen retten und damit in Sicherheit bringen, wurde aber der Aufregung wegen zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Auch einer der Einsatzkräfte musste sich bei großer Hitze nach extremer Anstrengung unter Atemschutz in notärztliche Obhut begeben.

Ein Küchenbrand im Bennewitzer Ortsteil Schmölen hat am Montag gegen Mittag den Ortsverband der Freiwilligen Feuerwehr in Atem gehalten. Quelle: Frank Schmidt

Die Nacharbeiten haben sich dann auf das Belüften des Wohnhauses konzentriert, sagte Ettig, bevor er selbst wieder aktiv ins Einsatzgeschehen eingriff. Die Polizei hat eine Tagebuchnummer angelegt und Ermittlung zur tatsächlichen Brandursache eingeleitet.

Von Frank Schmidt