Wurzen/Kühren

Kühren steht Kopf. Denn am 1. und 2. Juni ist es wieder so weit. Der Heimatverein lädt zum Dorf- und Kinderfest in den Wurzener Ortsteil ein und präsentiert zwei Tage lang ein buntes Programm mit etlichen Höhepunkten. Los geht es am 1. Juni ab 18.30 Uhr mit einer Andacht am Vereinshaus durch Pfarrerin Anna-Maria Busch. Ab 19 Uhr findet dann ein Lampionumzug statt, den der Spielmannszug Böhlitz vom Vereinshaus bis zum Festplatz musikalisch begleitet. Die Kinder der Kita „Rüsselchen“ und des Hortes der Kührener Grundschule treffen sich eine halbe Stunde später zum Wettrennen im Naturbad und lassen hier ab 19.30 Uhr ihre selbst gebastelten Boote zu Wasser. Der Sonnabend klingt schließlich ab 20 Uhr mit Musik von „Projekt Tanzbar“ und Unterhaltung der „BuKiLiners“ im Festzelt aus.

Von Preisskat bis Knack-Turnier

Auf einen Grand Ouvert hoffen sicherlich viele Spieler des volkstümlichen Preisskates tags darauf ab 10 Uhr. Zeitgleich geht es am Sonntag um Sieg und Niederlage, aber vor allem um Spaß beim „Knack-Turnier“. Beginn des bunten Nachmittags für die Familie ist ab 14 Uhr rund um das Naturbad. Die Besucher erwartet unter anderem der Auftritt des Gemischten Chores Kühren, der Tanzgruppe des Hortes und der Trebsener Blasmusikanten. Für Abwechslung sorgen außerdem eine Kaffeetafel, Preisschießen, Gummistiefel-Weitwurf, Kinderschminken und das Spielemobil.

Der Höhepunkt schlechthin am 2. Juni ist ab 17 Uhr das Elefantenwannenrennen. Die Sieger des Gaudi-Wettkampfes will der Heimatverein gegen 18 Uhr küren.

Von Kai-Uwe Brandt