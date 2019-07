Wurzen/Lossatal

Dass der Zuckertütenbaum auf dem Hof des Heimatmuseums Großzschepa wächst, davon konnten sich kürzlich die Mädchen und Jungen des evangelischen Kindergartens „Arche Noah“ Wurzen überzeugen. Und tatsächlich gab es für jeden Schulanfänger zum Abschlussfest eine Zuckertüte.

Die Kinder verlebten im Heimatmuseum Großzschepa einen Projekttag und erfuhren viel Interessantes über das Leben der Bauern in vergangenen Zeiten. Sie konnten Maschinen bestaunen, die es früher gab, erfuhren, welche Gebäude zu einem Bauernhof gehörten und welche Tiere hier lebten. Aus Kräutern bereiteten sie Kräuterlimonade, Kräuterquark und Kräuterbutter zu.

Von der alten geht es zur modernen Technik

Viel Spaß hatten sie darüber hinaus beim Mahlen der Getreidekörner zu Schrot – natürlich mit Mahlstein auf der Steinplatte. Dabei merkten die Kleinen, wie lange es dauert, bis die entsprechende Menge Mehl für Weizenfladen vorhanden ist. Im Schuppen beobachteten die Kinder ganz still und ausdauernd, wie die Schwalben ein- und ausflogen, um die Jungen zu füttern. Nach dem Hühnerfüttern und Einsammeln der Eier schmeckten die Eierkuchen besonders gut.

Danach ging es von der alten Technik des Museums zur modernen Technik. Es gab eine interessante Führung bei der Firma Kafril durch Juliane Karnahl. Die Kleinen durften sogar im Bagger sitzen.

Andacht mit Liedern und Segen in der Kirche

Am Nachmittag trafen sich dann die Eltern, Pfarrer Alexander Wieckowski und der Wurzener Gemeindepädagoge Fabian Hanspach mit den Schulanfängern in der Großzschepaer Kirche. Hier fand eine kleine Andacht mit Liedern, Gespräch, Gebet und Segen statt. Im Anschluss wurden die Zuckertüten überreicht. Mit einer fröhlichen Kaffeerunde im Schatten der großen Linde des Museumshofes näherte sich der ereignisreiche Tag seinem Ende. Wer Lust und Interesse hatte, konnte zum Abschluss noch an einer Führung durchs Museum mit Gerold Aé und Hartmut Kern teilnehmen.

Museumsverein bewahrt Wissen um Lebensweise der Bauern

„Wir als Museumsverein bedanken uns bei der Erzieherin Claudia Loewe, dass sie die Idee für diese besondere Abschlussfeier der Schulanfänger hatte“, sagte Marion Trefflich. Den Kindern die Lebensweise der Bauern vergangener Zeit nahezubringen, sie für die Geschichte zu interessieren, selbst praktisch aktiv zu werden, die Leistungen der Menschen vor unserer Zeit zu achten und zu bewahren sei eine der Aufgaben, die der Museumsverein gern erfülle. Zuletzt wünschten alle den künftigen Abc-Schützen Matteo, Merle, Phil-Conner, Leah, Raphael und Erik alles Gute verständnisvolle Lehrer und Freude in der Schule.

Von LVZ